Optimistischer Ausblick

Grindr geht davon aus, die Umsatzprognose für 2024 deutlich zu übertreffen und stärkt seine Marktposition zusätzlich durch die Aktivierung von Optionsscheinen. Grindr-Anleger reagieren begeistert.

• Grindr dürfte ursprüngliche Umsatzprognose übertreffen

• Einlösung von Optionsscheinen angekündigt

• Grindr-Aktie mit Kurssprung



Grindr - eine App für Mobile Dating mit Fokus auf LGBTQ - zieht laut Unternehmenangaben monatlich mehr als 14,5 Millionen aktive Nutzer in 190 Ländern an. "Seit der Einführung im Jahr 2009 hat sich Grindr zur größten Social-Networking-App für Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle und Queere entwickelt. Wir haben Millionen von täglichen Nutzern, die unsere standortbasierte Technologie in fast jedem Land auf der ganzen Welt nutzen", heißt es auf der Unternehmenswebsite.

Zuversichtlich für Gesamtjahr 2024

Für das Gesamtjahr 2024 hatte Grindr zunächst mit einem Umsatzwachstum von etwa 29 Prozent gerechnet. Wie das Unternehmen nun mitteilte, dürfte es die ursprüngliche Prognose allerdings übertreffen: Grindr erwartet nun einen Umsatz zwischen 343 und 345 Millionen US-Dollar, damit würde das Umsatzwachstum im Jahresvergleich etwa 32 bis 33 Prozent betragen. Auch die EBITDA-Marge dürfte höher ausfallen als ursprünglich angenommen - hier erwartet Grindr mindestens 42 Prozent. Als Gründe für diese optimistischen Aussichten nannte das Unternehmen in der entsprechenden Pressemitteilung einerseits die "Outperformance im Direktanzeigenverkaufsgeschäft", das die Erwartungen im Dezember 2024 deutlich übertreffen konnte, sowie andererseits die anhaltende "Stärke auf der Direktumsatzseite (Abonnements und Add-Ons)".

Die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und auch das Gesamtjahr 2024 werden für März 2025 erwartet.

Einlösung von ausstehenden Optionsscheinen

In einer separaten Pressemeldung kündigte Grindr außerdem den Rückkauf von öffentlichen Optionsscheinen und Optionsscheinen aus Privatplatzierungen an. So teilte das Unternehmen mit, die Optionsscheine heute um 17:00 Uhr New Yorker Zeit zu einem Einlösungspreis von 0,10 US-Dollar pro Optionsschein einzulösen. Inhaber der Optionsscheine könnten sich im Vorfeld noch dazu entscheiden, ihre Optionsscheine auszuüben - entweder gegen Bargeld zu einem Ausübungspreis von 11,50 US-Dollar pro Aktie der Stammaktien des Unternehmens oder "bargeldlos", wobei die Inhaber in diesem Fall eine Anzahl von Stammaktien erhalten. "Gemäß den Bedingungen der Optionsscheinvereinbarung ist Grindr berechtigt, alle, aber nicht weniger als alle, ausstehenden Optionsscheine zu einem Rücknahmepreis von 0,10 USD pro Optionsschein zurückzukaufen, wenn der letzte gemeldete Verkaufspreis seiner Stammaktien für 20 Handelstage innerhalb des 30-Handelstage-Zeitraums, der am dritten Handelstag vor dem Datum endet, an dem die Rücknahmemitteilung erfolgt, 10,00 USD pro Aktie erreicht oder übersteigt und unter 18,00 USD pro Aktie liegt", wird in der entsprechenden Pressemitteilung erklärt. Diese Bedingung wurde am 17. Januar erfüllt - drei Handelstage vor der Einlösungsmitteilung am 23. Januar.

Grindr-Aktie stark

Bei Anlegern scheinen die Neuigkeiten gut anzukommen: An der NYSE verteuert sich die Grindr-Aktie im vorbörslichen Geschäft zeitweise um 6,99 Prozent auf 17,90 US-Dollar.

