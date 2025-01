Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag leichter

Blick auf Oracle-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 185,08 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 185,08 USD. Das bisherige Tagestief markierte Oracle-Aktie bei 184,38 USD. Bei 188,21 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 370.401 Oracle-Aktien den Besitzer.

Am 10.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 198,30 USD an. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 7,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.02.2024 bei 106,64 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Oracle-Aktie mit einem Verlust von 42,38 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,60 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,56 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Oracle-Aktie bei 172,14 USD.

Am 09.12.2024 legte Oracle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.11.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oracle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,91 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,06 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Oracle am 13.03.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Oracle-Aktie in Höhe von 6,14 USD im Jahr 2025 aus.

