OSRAM Aktie News: OSRAM am Montagmittag mit stabiler Tendenz

OSRAM im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von OSRAM. Im Hamburg-Handel kam die OSRAM-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 51,00 EUR.

Mit einem Kurs von 51,00 EUR zeigte sich die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel um 11:43 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die OSRAM-Aktie bis auf 51,00 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die OSRAM-Aktie bis auf 48,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten OSRAM-Aktien beläuft sich auf 3.076 Stück.

Bei einem Wert von 53,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der OSRAM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2025 (46,00 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die OSRAM-Aktie 10,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte OSRAM am 09.02.2021. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OSRAM in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 05.08.2026 dürfte OSRAM die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX