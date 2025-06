OSRAM Aktie News: OSRAM am Vormittag stabil

Kurs der OSRAM

Die Aktie von OSRAM zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Bei der OSRAM-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Hamburg-Handel hat das Papier einen Wert von 51,00 EUR.

Bei der OSRAM-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Hamburg-Handel hat das Papier einen Wert von 51,00 EUR. In der Spitze legte die OSRAM-Aktie bis auf 51,00 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte OSRAM-Aktie bei 48,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,40 EUR. Bisher wurden via Hamburg 93 OSRAM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 53,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,92 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 46,00 EUR. Mit Abgaben von 9,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte OSRAM am 09.02.2021. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 840,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können OSRAM-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX