OSRAM Aktie News: OSRAM am Dienstagmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von OSRAM. Das Papier von OSRAM gab in der Hamburg-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 51,00 EUR abwärts.

Der OSRAM-Aktie ging im Hamburg-Handel die Puste aus. Um 11:38 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 51,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die OSRAM-Aktie bis auf 50,00 EUR. Bei 50,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Hamburg-Volumen auf 1.170 OSRAM-Aktien.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,00 EUR an. Der aktuelle Kurs der OSRAM-Aktie ist somit 3,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

OSRAM ließ sich am 09.02.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte OSRAM ein EPS von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

OSRAM wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

