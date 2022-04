OSRAM Aktie News: OSRAM am Vormittag behauptet

Die OSRAM-Aktie bewegte sich um 09:22 Uhr kaum. Das Papier stand via HAM bei 56,90 EUR. Die OSRAM-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,10 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die OSRAM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 56,90 EUR aus. Bei 57,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 129 OSRAM-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,40 EUR) erklomm das Papier am 15.10.2021. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,64 Prozent könnte die OSRAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,95 EUR. Dieser Wert wurde am 04.05.2021 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 8,70 Prozent könnte die OSRAM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte OSRAM am 05.05.2022 vor.

Experten terminieren die Vorlage der Q2 2022-Bilanz auf den 05.05.2022.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,34 EUR je Aktie in den OSRAM-Büchern.

