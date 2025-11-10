OSRAM Aktie News: OSRAM stabilisiert sich am Montagmittag

Kurs der OSRAM

Die Aktie von OSRAM zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Bei der OSRAM-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Hamburg-Handel hat das Papier einen Wert von 52,20 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:46 Uhr die OSRAM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Hamburg bei 52,20 EUR. Die OSRAM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 52,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die OSRAM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,00 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 52,00 EUR. Bisher wurden heute 141 OSRAM-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 53,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,53 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 46,00 EUR. Derzeit notiert die OSRAM-Aktie damit 13,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 09.02.2021 lud OSRAM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. OSRAM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 840,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte OSRAM am 18.11.2025 vorlegen.

