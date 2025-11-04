OSRAM Aktie News: OSRAM am Dienstagvormittag mit Einbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie stand in der Hamburg-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 52,00 EUR.
Die OSRAM-Aktie stand in der Hamburg-Sitzung um 08:56 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 52,00 EUR. In der Spitze büßte die OSRAM-Aktie bis auf 52,00 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,00 EUR. Der Tagesumsatz der OSRAM-Aktie belief sich zuletzt auf 7 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,00 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2025. Derzeit notiert die OSRAM-Aktie damit 1,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,54 Prozent.
Am 09.02.2021 lud OSRAM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. OSRAM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OSRAM in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR im Vergleich zu 840,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert.
Analysen zu OSRAM AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.05.2021
|OSRAM Verkaufen
|Independent Research GmbH
|04.03.2021
|OSRAM Halten
|Independent Research GmbH
|16.02.2021
|OSRAM Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|10.02.2021
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
|29.01.2021
|OSRAM kaufen
|Independent Research GmbH
