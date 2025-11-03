OSRAM Aktie News: OSRAM tendiert am Montagmittag um Nulllinie
Die Aktie von OSRAM zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die OSRAM-Aktie zuletzt im Hamburg-Handel bei 52,20 EUR.
Mit einem Wert von 52,20 EUR bewegte sich die OSRAM-Aktie um 11:46 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die OSRAM-Aktie bis auf 52,40 EUR. Die OSRAM-Aktie gab in der Spitze bis auf 52,00 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,00 EUR. Zuletzt wurden via Hamburg 1.020 OSRAM-Aktien umgesetzt.
Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 53,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die OSRAM-Aktie derzeit noch 1,53 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,00 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 11,88 Prozent würde die OSRAM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Am 09.02.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 840,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
Am 18.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer
Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer
