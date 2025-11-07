DAX23.555 -0,8%Est505.571 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.676 -1,6%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1582 +0,3%Öl63,54 -0,1%Gold3.992 +0,4%
OSRAM Aktie News: OSRAM zieht am Freitagnachmittag an

07.11.25 16:08 Uhr
OSRAM Aktie News: OSRAM zieht am Freitagnachmittag an

Die Aktie von OSRAM gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die OSRAM-Aktie stieg im Hamburg-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 52,20 EUR.

Die OSRAM-Aktie stieg im Hamburg-Handel. Um 15:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 52,20 EUR. Der Kurs der OSRAM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 52,40 EUR zu. Zum Hamburg-Handelsstart notierte das Papier bei 52,00 EUR. Im Hamburg-Handel wechselten bis jetzt 452 OSRAM-Aktien den Besitzer.

Bei 53,00 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die OSRAM-Aktie derzeit noch 1,53 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2025 auf bis zu 46,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die OSRAM-Aktie mit einem Verlust von 11,88 Prozent wieder erreichen.

OSRAM ließ sich am 09.02.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,17 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 840,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.net

