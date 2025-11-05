DAX23.824 -0,5%Est505.629 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.789 +0,3%Euro1,1491 ±0,0%Öl64,40 +0,1%Gold3.965 +0,8%
OSRAM Aktie News: OSRAM tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

05.11.25 12:04 Uhr
OSRAM Aktie News: OSRAM tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie zeigte sich zuletzt im Hamburg-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 52,00 EUR an der Tafel.

OSRAM AG
52,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
OSRAM Licht AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
5,85 EUR -0,50 EUR -7,87%
Bei der OSRAM-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Hamburg-Handel hat das Papier einen Wert von 52,00 EUR. In der Spitze legte die OSRAM-Aktie bis auf 52,00 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die OSRAM-Aktie bis auf 52,00 EUR. Den Hamburg-Handel startete das Papier bei 52,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten OSRAM-Aktien beläuft sich auf 231 Stück.

Bei 53,00 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der OSRAM-Aktie ist somit 1,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die OSRAM-Aktie mit einem Verlust von 11,54 Prozent wieder erreichen.

OSRAM veröffentlichte am 09.02.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,17 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OSRAM in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 18.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen