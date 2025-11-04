OSRAM Aktie News: OSRAM wird am Nachmittag ausgebremst

Kursverlauf

Die Aktie von OSRAM gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die OSRAM-Aktie notierte zuletzt im Hamburg-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 52,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von OSRAM nach unten. In der Hamburg-Sitzung verlor die Aktie um 15:49 Uhr 0,4 Prozent auf 52,00 EUR. Bei 52,00 EUR markierte die OSRAM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Hamburg-Handelsstart notierte das Papier bei 52,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 209 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,92 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2025 auf bis zu 46,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die OSRAM-Aktie derzeit noch 11,54 Prozent Luft nach unten.

OSRAM ließ sich am 09.02.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 840,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 840,00 Mio. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte OSRAM am 18.11.2025 präsentieren.

