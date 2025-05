OSRAM Aktie News: OSRAM tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von OSRAM. Mit einem Wert von 50,60 EUR bewegte sich die OSRAM-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 08:58 Uhr bei der OSRAM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Hamburg-Handel nahezu unverändert bei 50,60 EUR. In der Spitze legte die OSRAM-Aktie bis auf 50,80 EUR zu. Die OSRAM-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,40 EUR nach. Bei 47,40 EUR startete der Titel in den Hamburg-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.036 OSRAM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 53,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der OSRAM-Aktie. Am 22.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 46,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.02.2021 hat OSRAM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. OSRAM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 840,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 840,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von OSRAM veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte OSRAM möglicherweise am 05.08.2026 präsentieren.

