OSRAM Aktie News: Anleger schicken OSRAM am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von OSRAM gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die OSRAM-Aktie gab im Hamburg-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 52,00 EUR nach.

Die OSRAM-Aktie wies um 15:46 Uhr Verluste aus. Im Hamburg-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 52,00 EUR abwärts. Der Kurs der OSRAM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,80 EUR nach. Die Hamburg-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 803 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 53,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,92 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2025 auf bis zu 46,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,54 Prozent würde die OSRAM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

OSRAM ließ sich am 09.02.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte OSRAM ein EPS von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 840,00 Mio. EUR gegenüber 840,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

OSRAM wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen.

