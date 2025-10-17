OSRAM Aktie News: OSRAM verbilligt sich am Freitagmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von OSRAM. Zuletzt fiel die OSRAM-Aktie. Im Hamburg-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 52,00 EUR ab.
Die OSRAM-Aktie rutschte in der Hamburg-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,4 Prozent auf 52,00 EUR ab. Im Tief verlor die OSRAM-Aktie bis auf 51,80 EUR. Mit einem Wert von 51,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Hamburg 721 OSRAM-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der OSRAM-Aktie. Am 22.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 46,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die OSRAM-Aktie derzeit noch 11,54 Prozent Luft nach unten.
OSRAM gewährte am 09.02.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 840,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 840,00 Mio. EUR.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte OSRAM am 18.11.2025 präsentieren.
Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer
Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer
Bildquellen: OSRAM
