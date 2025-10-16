OSRAM Aktie News: OSRAM am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von OSRAM. Die OSRAM-Aktie kam im Hamburg-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 52,00 EUR.

Die OSRAM-Aktie notierte im Hamburg-Handel um 15:46 Uhr bei 52,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die OSRAM-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,00 EUR an. Die OSRAM-Aktie sank bis auf 52,00 EUR. Bei 52,00 EUR startete der Titel in den Hamburg-Handelstag. Von der OSRAM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 536 Stück gehandelt.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 46,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der OSRAM-Aktie.

Am 09.02.2021 hat OSRAM die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 840,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 840,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 18.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von OSRAM veröffentlicht werden.

