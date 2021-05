OSRAM-Aktie aktuell: OSRAM steigt

Die Aktionäre schickten das Papier von OSRAM nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 52,35 EUR. Bei 52,50 EUR markierte die OSRAM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,20 EUR. Von der OSRAM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.888 Stück gehandelt.

Am 06.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,80 EUR an. Am 29.05.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,64 EUR ab.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,10 EUR je OSRAM-Aktie aus. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,79 EUR je OSRAM-Aktie belaufen.

OSRAM ist einer der führenden Lichthersteller weltweit. Das Unternehmen bietet Beleuchtungsprodukte und -lösungen entlang der gesamten Lichtwertschöpfungskette an. Dazu gehören Lichtquellen (Glühlampen, Halogenlampen, Leuchtstofflampen, Hochdruckentladungslampen, LED und OLED), Vorschaltgeräte, Beleuchtungskomponenten sowie vollständige Leuchten, Lichtmanagementsysteme und Beleuchtungslösungen. Diese werden sowohl für Endkunden als auch professionelle Anwender entwickelt. Die Systeme werden in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt. So werden beispielsweise für die Automobilindustrie Lichtquellen und -systeme für Front-, Rück-, Signal- und Innenbeleuchtung und Sensorik hergestellt. Aber auch in Displays, Mobiltelefonen, in den Bereichen Projektion und Unterhaltung oder Industrie und Medizin kommen Produkte von OSRAM zum Einsatz. Im November 2020 stimmten die Aktionäre der OSRAM einem Beherrschungsvertrag mit der ams AG zu.

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

ams startet mit Delisting-Angebot für OSRAM

OSRAM setzt Erholung fort - erwartet oberes Ende von Prognosespanne

Ausblick: OSRAM öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: OSRAM