DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,12 -1,1%Nas23.666 +0,8%Bitcoin83.119 -0,2%Euro1,1614 -0,3%Öl63,60 -2,7%Gold4.618 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stärker -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie trotz positiver UBS-Analyse mit Abgaben - Expansionsvorhaben im Blick Novo Nordisk-Aktie trotz positiver UBS-Analyse mit Abgaben - Expansionsvorhaben im Blick
Experte analysiert NVIDIA-Rivalen: Auf die AMD-Aktie kommen 2026 turbulente Zeiten zu Experte analysiert NVIDIA-Rivalen: Auf die AMD-Aktie kommen 2026 turbulente Zeiten zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

OSZE-Vorsitzender zu Grönland: Wir sind handlungsbereit

15.01.26 17:48 Uhr

WIEN (dpa-AFX) - Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) würde aus Sicht ihres neuen Vorsitzenden im Fall einer Eskalation in Grönland sofort in Aktion treten. "Sollte etwas passieren, erwarten wir selbstverständlich, dass die Mitgliedsstaaten dieser Organisation unverzüglich Gespräche fordern würden, um die Angelegenheit zu vertiefen und um etwas zu unternehmen", sagte der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis, der dieses Jahr den Vorsitz innehat.

Wer­bung

US-Präsident Donald Trump will das rohstoffreiche Grönland den USA einverleiben. Die weitgehend autonome Insel gehört zum Staatsgebiet Dänemarks. Die Vereinigten Staaten und Dänemark sind nicht nur Mitglieder des transatlantischen Militärbündnisses Nato, sondern auch der OSZE, die ursprünglich zur Vermeidung von Konflikten zwischen West und Ost gegründet worden war.

"Wir beobachten die Lage derzeit genau"

Zu den Grundprinzipien der OSZE gehören unter anderem gegenseitiger Respekt von staatlicher Souveränität, Staatsgrenzen und Staatsgebieten sowie Verzicht auf Gewalt. "Die USA wissen genau, was gegen internationales Recht verstößt und was nicht. Wir beobachten die Lage derzeit genau", sagte Cassis in einer Pressekonferenz am Sitz der OSZE in Wien.

In seiner Antrittsrede als OSZE-Vorsitzender richtete Cassis jedoch den Fokus auf einen anderen Konfliktherd: "Russlands Krieg gegen die Ukraine hat unsere Organisation in die schwerwiegendste Krise ihrer Geschichte gestürzt", sagte der Schweizer Chefdiplomat. Beide Staaten sind Teil der OSZE. Die Schweiz setze sich dafür ein, dass die OSZE auch unter schwierigen Bedingungen ein Forum für Dialog bleibe, sagte Cassis./al/DP/nas