OTS: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA / Asklepios Gruppe: Stabile ...

Asklepios Gruppe: Stabile Entwicklung im 1. Halbjahr - Weichen für
engere Zusammenarbeit im Konzernverbund gestellt
Hamburg (ots) -
- Konzernumsatz liegt bei EUR 3.148,1 Mio.
- Konzernzwischenergebnis EAT beträgt EUR 86,3 Mio.
- Gesamtinvestitionen im ersten Halbjahr i.H.v. EUR 160,9 Mio.
Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat im ersten Halbjahr 2025 trotz der
weiterhin anspruchsvollen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
eine stabile operative Entwicklung verzeichnet. Der Konzern setzte seine
strategischen Initiativen fort, um die medizinische Versorgung und operative
Leistungsfähigkeit durch Effizienzsteigerungen, Investitionen in digitale
Infrastruktur und die Sicherstellung von Qualitätsstandards zu gewährleisten.
Im Zeitraum von Januar bis Juni 2025 wurden 1.931.218 Patient:innen in den
Einrichtungen der Asklepios Gruppe behandelt (6M.2024: 1.818.146). Der Konzern
erzielte einen Umsatz von EUR 3.148,1 Mio. (6M.2024: EUR 2.902,6 Mio.).
In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld mit steigenden Material- und
Personalkosten gelang es, insbesondere durch die enge Zusammenarbeit innerhalb
des Konzerns, Kostensteigerungen in Teilen abzufedern. Das
Konzernzwischenergebnis nach Steuern und Abgaben (EAT) betrug EUR 86,3 Mio.
(6M.2024: EUR 74,1 Mio.), während die EAT-Marge mit 2,7% in etwa auf dem Niveau
des Vorjahreszeitraums verblieb (6M.2024: 2,6%).
Marco Walker, CEO der Asklepios Kliniken: "Die Asklepios Gruppe hat im ersten
Halbjahr erneut bewiesen, dass wir auch unter schwierigen Marktbedingungen
erfolgreich agieren. Unser frühzeitiger und entschlossener Transformationskurs,
das konsequente Ausschöpfen von Synergien und gezielte Investitionen in
Digitalisierung zahlen sich aus. Mit unseren rund 160 Gesundheitseinrichtungen,
gemeinsam mit Mediclin AG und der Rhön-Klinikum AG, bieten wir täglich
medizinische Versorgung auf höchstem Niveau unter wirtschaftlich nachhaltigen
Bedingungen."
Joachim Gemmel, CEO der Asklepios Kliniken: "Wir haben die Veränderungen im
Gesundheitswesen frühzeitig als Chance erkannt. Mit unserem Fokus auf
patientenzentrierte Medizin stellen wir die Gesundheit der Patient:innen in den
Mittelpunkt, nicht die Behandlung von Fällen. Dieser Ansatz zieht sich durch
alle unsere Leistungen von Prävention, Diagnostik, Behandlung und Nachsorge.
Gleichzeitig rücken wir als Gruppe künftig noch enger zusammen, um den
Patient:innen als verlässlicher Partner die bestmögliche Versorgung zu bieten."
Über Asklepios
Die Asklepios Kliniken gehören zu den etablierten privaten Betreibern von
Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen im deutschen Gesundheitswesen. Die
Klinikgruppe legt Wert auf eine qualifizierte Patientenversorgung und setzt
dabei auf medizinische Qualität, Innovation und soziale Verantwortung. Der
Konzern betreibt derzeit rund 160 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland,
darunter Akutkrankenhäuser, Universitäts-kliniken, Fachkliniken, psychiatrische
und forensische Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische
Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2024 wurden über 3,6 Mio. Patient:innen in
den Gesundheitseinrichtungen von Asklepios behandelt. Die Gruppe beschäftigt
mehr als 70.000 Mitarbeiter:innen.
