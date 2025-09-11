OTS: Atez Software Technologies GmbH / GLOBTEC und ATEZ: CEO bestätigt ...
GLOBTEC und ATEZ: CEO bestätigt strategische Neuausrichtung auf
funktionale KI und Blockchain-Technologie für globale Logistik (FOTO)
Frankfurt a.M. (ots) - Globtec Investment LLC, eine führende
Investmentgesellschaft, die sich auf transformative Technologien spezialisiert
hat, bestätigt ihre zukunftsweisende Strategie, die Anfang 2023 mit dem Ausstieg
aus den erneuerbaren Energien und dem vollständigen Eintritt in den Bereich der
künstlichen Intelligenz (KI) begann. Diese Entscheidung hat sich als
richtungsweisender Schritt erwiesen und bildet den Kern eines ausgewogenen
Investmentkonzepts über verschiedene Wirtschaftssektoren hinweg. "Unsere
strategische Entscheidung Anfang 2023, uns aus dem Sektor der erneuerbaren
Energien zurückzuziehen und uns vollständig auf Künstliche Intelligenz zu
konzentrieren, war richtig und vorausschauend", sagt Murat Karabay, CEO von
Globtec. "Während heute fast jeder über KI spricht, investieren wir in
funktionale KI-Systeme, die das Potenzial haben, mit Blockchain-Technologie
kombiniert zu werden, um Transparenz, Sicherheit und Effizienz zu maximieren."
In diesem Zusammenhang ist Globtec stolz, seine strategische Zusammenarbeit mit
ATEZ Software Technologies bekannt zu geben. Das Unternehmen ist auf hochwertige
Softwarelösungen spezialisiert, die sich auf den grenzüberschreitenden
Warenverkehr, die Zollabwicklung und die Erstellung von
Zoll-/Transitdeklarationen konzentrieren. Ihr Ziel ist es, den
End-to-End-Datenfluss und die Verfahrensabwicklung mithilfe von Technologien der
nächsten Generation wie Blockchain, künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen
und Business Intelligence so autonom wie möglich zu gestalten. Die ATEZ-KI wurde
mit realen Felddaten der verbundenen Unternehmen trainiert, die über 35 Jahre
Erfahrung in den Bereichen Zoll, Logistik und internationaler Handel vorweisen.
Die entwickelten Produkte wurden in realen Anwendungen getestet. Nach
erfolgreichen Ergebnissen und dem erfolgreichen Einsatz bei Kunden wie Amazon
und Schenker verfügt das Unternehmen über eine globale Präsenz mit
Niederlassungen in der Türkei, dem Vereinigten Königreich, den USA und
Deutschland.
Globtec plant, die globale Präsenz von ATEZ durch den Ausbau bestehender und die
Eröffnung neuer Standorte, insbesondere in strategisch wichtigen Märkten, massiv
zu erweitern. ATEZ wurde mit einem Unternehmenswert von 220 Millionen Euro
bewertet und hat das Potenzial, innerhalb der nächsten drei Jahre ein
überproportionales Wachstum zu erzielen. Das übergeordnete Ziel ist es, in den
nächsten Jahren einen erfolgreichen Börsengang (IPO) zu realisieren, der die
Wertsteigerung für die Investoren maximieren soll. "Wir werden diesen Weg nicht
nur mit einer signifikanten Investition unterstützen, sondern haben auch die
Möglichkeit geschaffen, dass weitere institutionelle Investoren über eine
strukturierte Anleihe an der Swiss Exchange (SIX) partizipieren können", sagte
Karabay.
Die Technologie von ATEZ ist ein Paradebeispiel für die Investmentphilosophie
von Globtec. Wir investieren nicht in Hype, sondern in Substanz und
Skalierbarkeit. Die Kombination von KI-Systemen mit der robusten Infrastruktur
der Blockchain-Technologie ist aus unserer Sicht der Schlüssel zu nachhaltiger
und exponentieller Wertsteigerung. Durch diese Partnerschaft und die
Bereitstellung der strukturierten Anleihe an der SIX unterstreicht Globtec seine
Überzeugung, dass ATEZ die Fähigkeit besitzt, nicht nur ein Branchenführer zu
werden, sondern auch die Anwendung von Technologie in verschiedenen Sektoren zu
revolutionieren.
Über Globtec Group und ATEZ Software Technologies
Die Globtec Investment LLC, gegründet 2005, fokussiert sich nach einer
strategischen Neuausrichtung auf disruptive Unternehmen in den Bereichen
funktionale KI und Blockchain. Mit einem erfahrenen Managementteam und einer
starken europäischen Präsenz, unter anderem in Genf und Budapest, entwickelt
Globtec maßgeschneiderte Lösungen, die auf die Besonderheiten des europäischen
Marktes abgestimmt sind.
ATEZ Software Technologies ist dabei ein Schlüsselunternehmen, spezialisiert auf
KI-basierte Software für den grenzüberschreitenden Güterverkehr, trainiert mit
35 Jahren realen Logistikdaten und erfolgreich im Einsatz bei Branchenführern
wie Amazon und Schenker.
