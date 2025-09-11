OTS: Atez Software Technologies GmbH / GLOBTEC und ATEZ: CEO bestätigt ...

GLOBTEC und ATEZ: CEO bestätigt strategische Neuausrichtung auf

funktionale KI und Blockchain-Technologie für globale Logistik (FOTO)

Frankfurt a.M. (ots) - Globtec Investment LLC, eine führende

Investmentgesellschaft, die sich auf transformative Technologien spezialisiert

hat, bestätigt ihre zukunftsweisende Strategie, die Anfang 2023 mit dem Ausstieg

aus den erneuerbaren Energien und dem vollständigen Eintritt in den Bereich der

künstlichen Intelligenz (KI) begann. Diese Entscheidung hat sich als

richtungsweisender Schritt erwiesen und bildet den Kern eines ausgewogenen

Investmentkonzepts über verschiedene Wirtschaftssektoren hinweg. "Unsere

strategische Entscheidung Anfang 2023, uns aus dem Sektor der erneuerbaren

Energien zurückzuziehen und uns vollständig auf Künstliche Intelligenz zu

konzentrieren, war richtig und vorausschauend", sagt Murat Karabay, CEO von

Globtec. "Während heute fast jeder über KI spricht, investieren wir in

funktionale KI-Systeme, die das Potenzial haben, mit Blockchain-Technologie

kombiniert zu werden, um Transparenz, Sicherheit und Effizienz zu maximieren."

In diesem Zusammenhang ist Globtec stolz, seine strategische Zusammenarbeit mit

ATEZ Software Technologies bekannt zu geben. Das Unternehmen ist auf hochwertige

Softwarelösungen spezialisiert, die sich auf den grenzüberschreitenden

Warenverkehr, die Zollabwicklung und die Erstellung von

Zoll-/Transitdeklarationen konzentrieren. Ihr Ziel ist es, den

End-to-End-Datenfluss und die Verfahrensabwicklung mithilfe von Technologien der

nächsten Generation wie Blockchain, künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen

und Business Intelligence so autonom wie möglich zu gestalten. Die ATEZ-KI wurde

mit realen Felddaten der verbundenen Unternehmen trainiert, die über 35 Jahre

Erfahrung in den Bereichen Zoll, Logistik und internationaler Handel vorweisen.

Die entwickelten Produkte wurden in realen Anwendungen getestet. Nach

erfolgreichen Ergebnissen und dem erfolgreichen Einsatz bei Kunden wie Amazon

und Schenker verfügt das Unternehmen über eine globale Präsenz mit

Niederlassungen in der Türkei, dem Vereinigten Königreich, den USA und

Deutschland.

Globtec plant, die globale Präsenz von ATEZ durch den Ausbau bestehender und die

Eröffnung neuer Standorte, insbesondere in strategisch wichtigen Märkten, massiv

zu erweitern. ATEZ wurde mit einem Unternehmenswert von 220 Millionen Euro

bewertet und hat das Potenzial, innerhalb der nächsten drei Jahre ein

überproportionales Wachstum zu erzielen. Das übergeordnete Ziel ist es, in den

nächsten Jahren einen erfolgreichen Börsengang (IPO) zu realisieren, der die

Wertsteigerung für die Investoren maximieren soll. "Wir werden diesen Weg nicht

nur mit einer signifikanten Investition unterstützen, sondern haben auch die

Möglichkeit geschaffen, dass weitere institutionelle Investoren über eine

strukturierte Anleihe an der Swiss Exchange (SIX) partizipieren können", sagte

Karabay.

Die Technologie von ATEZ ist ein Paradebeispiel für die Investmentphilosophie

von Globtec. Wir investieren nicht in Hype, sondern in Substanz und

Skalierbarkeit. Die Kombination von KI-Systemen mit der robusten Infrastruktur

der Blockchain-Technologie ist aus unserer Sicht der Schlüssel zu nachhaltiger

und exponentieller Wertsteigerung. Durch diese Partnerschaft und die

Bereitstellung der strukturierten Anleihe an der SIX unterstreicht Globtec seine

Überzeugung, dass ATEZ die Fähigkeit besitzt, nicht nur ein Branchenführer zu

werden, sondern auch die Anwendung von Technologie in verschiedenen Sektoren zu

revolutionieren.

Über Globtec Group und ATEZ Software Technologies

Die Globtec Investment LLC, gegründet 2005, fokussiert sich nach einer

strategischen Neuausrichtung auf disruptive Unternehmen in den Bereichen

funktionale KI und Blockchain. Mit einem erfahrenen Managementteam und einer

starken europäischen Präsenz, unter anderem in Genf und Budapest, entwickelt

Globtec maßgeschneiderte Lösungen, die auf die Besonderheiten des europäischen

Marktes abgestimmt sind.

ATEZ Software Technologies ist dabei ein Schlüsselunternehmen, spezialisiert auf

KI-basierte Software für den grenzüberschreitenden Güterverkehr, trainiert mit

35 Jahren realen Logistikdaten und erfolgreich im Einsatz bei Branchenführern

wie Amazon und Schenker.

Pressekontakt:

Herr Kilian Geiss

mailto:kilian@globtec.net

Tel: +491514 0526015

http://www.globtec.net

http://www.atez.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175592/6114733

OTS: Atez Software Technologies GmbH