DAX23.970 +0,4%Est505.545 +0,3%MSCI World4.307 ±0,0%Top 10 Crypto16,09 +1,5%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.259 +2,2%Euro1,1720 -0,1%Öl65,91 -1,7%Gold3.887 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Wolfspeed A41JEH RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX steigt zum Oktoberstart -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Danone und Lifeway im Fokus
Top News
Amazon-Aktie schwächer: Handelsgigant will mit hilfreicher KI zu Hause punkten Amazon-Aktie schwächer: Handelsgigant will mit hilfreicher KI zu Hause punkten
3. Quartal 2025: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab 3. Quartal 2025: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.

ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Ströer auf 50,50 Euro - 'Neutral'

01.10.25 12:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
37,90 EUR 0,25 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer (Ströer SECo) von 59,00 auf 50,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Tate rechnet laut seinem Ausblick auf die Berichtssaison europäischer Spezialisten für Außenwerbung mit niedrig-einstelligem Rückgang des Wachstums aus eigener Kraft. Im Vorjahr sorgten nämlich Großereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft und die Olympiade für Auftrieb. Zudem belaste aktuell das schwache Wirtschaftsumfeld./ag/la

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ströer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ströer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
11:51Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025Ströer SECo OutperformBernstein Research
22.09.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
22.09.2025Ströer SECo BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
22.09.2025Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Ströer SECo OutperformBernstein Research
22.09.2025Ströer SECo BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
22.09.2025Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Ströer SECo OutperformBernstein Research
19.09.2025Ströer SECo BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11:51Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.09.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
27.06.2025Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.05.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.07.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ströer SE & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen