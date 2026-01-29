OTS: BNP Paribas Real Estate Holding GmbH / Gesamtvolumen knapp über dem ...

Gesamtvolumen knapp über dem Vorjahreslevel, Signa-Objekte

mitentscheidender Faktor für guten Umsatz im 4. Quartal

Frankfurt/Main (ots) - Der Retail-Investmentmarkt kann zum Jahresende auf ein

solides Gesamtjahr 2025 zurückblicken: Mit einem Transaktionsvolumen von rund

6,5 Mrd. EUR liegt das aktuelle Ergebnis auf einem vergleichbaren Niveau wie im

Vorjahr (+3 % ggü. 2024). Einen entscheidenden Beitrag zu dieser Bilanz hat das

Schlussquartal geliefert, das mit fast 2,4 Mrd. EUR das beste Quartalsergebnis

seit Q3 2022 markiert (rund 3,6 Mrd. EUR). Hauptursächlich hierfür waren erneut

umsatztreibende Sondereffekte: Mit dem Oberpolliger und dem Corbinian in München

sowie dem Karstadt am Berliner Kurfürstendamm wechselten zwischen Oktober und

Ende Dezember gleich drei großvolumige Signa-Objekte im dreistelligen

Millionensegment den Eigentümer. Außerhalb dieser Großdeals sind vor allem

Investments zwischen 25 und 50 Mio. EUR zu nennen, die durch ihre attraktiven

Risiko-Rendite-Profile bei kleineren Shoppingcentern und Fachmarktzentren aber

auch im Highstreet-Bereich im Jahr 2025 besonders im Nachfragefokus standen

(rund 1,2 Mrd. EUR und +83 % ggü. 2024). Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas

Real Estate

Wie vielschichtig sich das Marktgeschehen momentan präsentiert, wird auch

dadurch unterstrichen, dass alle Objektarten von Verkäufen im dreistelligen

Millionenbereich profitieren. Trotz alledem bestätigt der Fachmarktsektor u. a.

durch die Übernahme der Porta-Gruppe von XXXLutz sowie größere Food- und

FMZ-Portfolios klar seine Spitzenposition (gut 48 %). Bei den Kaufhäusern (fast

20 %) fallen vor allem die ehemaligen Signa-Objekte ins Gewicht, bei den

Shoppingcentern gehören neben den Designer Outlets Neumünster und Wustermark

auch die Berliner Gropius Passagen zu den Treibern, und im Highstreet-Segment

(rund 13 %) sind in erster Linie zwei größere Deals von Luxus-Geschäftshäusern

in Düsseldorf anzuführen

A-Städte: Kaufhausdeals tragen 52 % zum Volumen bei

"Auch auf das Investmentvolumen der Top-Märkte hat sich das dynamische

Transaktionsgeschehen im vierten Quartal ganz entscheidend ausgewirkt: So wurden

gut 1,1 Mrd. EUR bzw. rund 60 % des Gesamtumsatzes der A-Standorte (knapp 2 Mrd.

EUR) zum Jahresende über die Ziellinie gebracht", erläutert Christoph Scharf,

Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH und Head of Retail Services.

An dieser Bilanz haben mit München (896 Mio. EUR), Berlin (512 Mio. EUR),

Düsseldorf (304 Mio. EUR) und Hamburg (195 Mio. EUR) jedoch lediglich vier der

sieben großen Investmentmärkte mit umfangreicheren Volumina partizipiert. Die

Standorte Frankfurt, Stuttgart und Köln konnten dagegen nur sehr kleinteilige

Investments vermelden und blieben mit ihren Ergebnissen deutlich unterhalb der

50-Mio.-EUR-Marke.

Insgesamt ist also festzuhalten, dass außerhalb der großvolumigen Signa-Objekte

weiterhin nur vereinzelte dreistellige Millionendeals in den Top-Märkten zu

beobachten sind und die nach wie vor hohen Preise in Highstreet-Lagen nur schwer

gehalten werden können. Dementsprechend haben die Spitzenrenditen im

12-Monats-Vergleich in einigen Städten leicht zugelegt. Im Städte-Ranking liegt

München (3,45 %) weiterhin vor Frankfurt (3,75 %), es folgen Berlin (3,85 %) und

Hamburg (3,85 %) sowie Köln (3,90 %), Düsseldorf (3,95 %) und Stuttgart (3,95

%). In den übrigen Objektarten sind für Fachmarktzentren aktuell 4,65 %

anzusetzen, einzelne Supermärkte/Discounter liegen bei 4,90 %, und bei

Baumärkten und Shoppingcentern können für Top-Assets bis zu 5,80 % erzielt

werden.

Perspektiven

Zum Jahresende 2025 konnte der Retail-Investmentmarkt noch einmal auf sich

aufmerksam machen und im Assetklassenvergleich den besten Schlussspurt hinlegen.

Auf der einen Seite spielen mit der Porta-Übernahme und den Verkäufen der

ehemaligen Signa-Objekte zwar gleich zwei ausschlaggebende Sondereffekte in die

Gesamtbilanz mit hinein. Auf der anderen Seite unterstreicht die vergleichsweise

hohe Anzahl der registrierten Retail Investments jedoch auch, dass das

Investmentgeschehen breit aufgestellt ist und sich nicht nur auf die großen

Umsatztreiber beschränkt.

Für 2026 ist davon auszugehen, dass bei den Objektarten der Nachfragefokus

insbesondere auf Fachmarkt- und Food-Investments sowie Portfolios in diesem

Segment ausgerichtet bleibt. Neben den bereits seit vielen Jahren beliebten

Assets im Lebensmitteleinzelhandel, haben sich im Fachmarktsegment in der

zweiten Reihe aber nach und nach auch sehr erfolgreich Non-Food-Objekte bzw.

-Portfolios positioniert. Darüber hinaus hat sich vor allem in der zweiten

Jahreshälfte gezeigt, dass die Preisvorstellungen im Shoppingcenter-Segment auf

Käufer- und Verkäuferseite inzwischen wieder näher beieinanderliegen und

attraktive Einstiegschancen für Anleger eröffnen.

"Auch Highstreet Investments in hochfrequentierten Konsum- oder etablierten

Luxuslagen guter Makrostandorte bleiben nachgefragte, aber auch preissensible

Assets. Vor diesem Hintergrund bleibt zunächst abzuwarten, in welche Richtung

sich die Spitzenrenditen 2026 entwickeln. Am wahrscheinlichsten sind zum

Jahresbeginn allerdings Seitwärtsbewegungen", so Christoph Scharf.

Link zum Marktbericht: Einzelhandelsimmobilien-Investmentmarkt Deutschland Q4

2025 | BNP Paribas Real Estate (https://www.realestate.bnpparibas.de/marktberich

te/retail-investmentmarkt/deutschland-report)

