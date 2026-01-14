OTS: Brauerei C. & A. VELTINS GmbH & Co. KG / Brauwirtschaft verliert - ...

Brauwirtschaft verliert - Veltins legt leicht zu / Mit attraktiven

Marken und solider Performance stärkt sich Veltins in der

Biermarktkrise (FOTO)

Meschede-Grevenstein (ots) -

- Sortenliebling Pülleken wächst um 13,6 %

- Veltins Pils steht für zwei Drittel des Ausstoßes

- Privatbrauerei hält Gastro-Stammgeschäft die Treue

Die Brauerei C. & A. Veltins, Meschede-Grevenstein, verbesserte im Geschäftsjahr

2025 ihren Ausstoß auf 3.369.000 hl (+0,3 %) und zeigte sich angesichts der

stabilen Performance unbeeindruckt vom konsumbedingt schwächelnden Biermarkt.

"Gerade in einer schwierigen konjunkturellen Marktphase weiß der Verbraucher

starke Marken als verlässliche Wegbegleiter zu schätzen", sagte Dr. Volker Kuhl,

Sprecher der Geschäftsführung der Brauerei C. & A. Veltins, bei der Vorstellung

der Geschäftszahlen. Auch beim Umsatz legte die Familienbrauerei zu und

erreichte ein Ergebnis von 461 Mio. Euro (+0,4 %). Wachstumszugpferd innerhalb

des breit aufgestellten Sortenportfolios war die Marke Pülleken, die um 13,6 %

zulegte. Auch die alkoholfreien Produkte entwickelten sich mit Zuwächsen von

10,4 % dynamisch.

Verbraucherattraktives Sortiment trägt spürbare Früchte

Während der deutsche Biermarkt 2025 mit rund fünf Millionen Hektolitern

innerhalb eines Jahres so viel Menge verlor wie seit 75 Jahren nicht mehr,

entzog sich die Brauerei C. & A. Veltins dieser dramatischen Marktentwicklung

und schloss das Geschäftsjahr mit einem leichten Zugewinn deutlich über Markt-

und Wettbewerbsniveau ab. "Unsere Investitionen in ein breites,

verbraucherattraktives Sortiment tragen spürbare Früchte, denn die ergänzenden

Marken können heute Mengeneinbußen im Stammgeschäft exzellent ausgleichen", so

Dr. Volker Kuhl. Die Marke Veltins Pils erreichte einen Gesamtausstoß von 2,32

Mio. hl (-1,8 %) und steuert heute zwei Drittel zum Gesamtabsatz der

sauerländischen Privatbrauerei bei. Der nationale Marktanteil wuchs auf 6,6 %,

während er im Heimatmarkt Nordrhein-Westfalen auf 14,1 % hochschnellte und damit

Platz zwei markiert.

Fassbiergeschäft mit 443.900 hl weiter auf Kurs

Das helle Pülleken und das zugehörige Naturradler Zitrönken bauten ihre Position

als Sortenlieblinge der Verbraucher im Hellbiersegment weiter aus. Angesichts

der großen Marktnachfrage gelang es 2025, mit 373.600 hl immerhin 13,6 % mehr

abzusetzen. Das helle Pülleken reklamiert im wachsenden Sortensegment der

Hellbiere unverändert Platz drei für sich; in NRW ist die junge Marke im Handel

weiterhin Marktführer. "Die Hälfte aller hellen Biere zwischen Rhein und Weser

geht heute als helles Pülleken zum Durst", so Dr. Volker Kuhl. Mit der

Einführung von Veltins Helles Lager rief die Familienbrauerei bereits 2024 einen

Sortenneuanfang aus und verstärkte das Marktengagement 2025 im ersten

vollständigen Geschäftsjahr. Das mild-süffige Lagerbier mit internationaler

Reputation bilanzierte 49.000 hl. Die Spezialitätenmarke Grevensteiner konnte

sich aufgrund des Sparbemühens der Verbraucher der verlustreichen

Sortenentwicklung im nationalen Biermarkt nicht entziehen, trug aber 111.700 hl

(-13,5 %) zum Ergebnis bei. Freude bereitete das alkoholfreie Segment mit den

Veltins Fassbrausen sowie den alkoholfreien Bieren und Radlern, das auf 241.300

hl anwuchs und damit um 10,4 % zulegte. Das Fassbiergeschäft erreichte 443.900

hl. "Damit sind wir angesichts der Rahmenbedingungen im Vertriebskanal von

Gastronomie und Events weiter auf Kurs", so Rainer Emig, Geschäftsführer

Vertrieb der Brauerei C. & A. Veltins.

Überraschung: V+ Saure Zungen Cherry und Pülleken Alkoholfrei

Im Segment der innovativen Biermixe steuerte die Marke V+ im zurückliegenden

Geschäftsjahr 269.500 hl (-5,5 %) zum Ergebnis bei und ist auch 2026 für eine

Überraschung gut. Rainer Emig kündigte im 25. Jahr der V+-Marktaktivitäten die

neue Sorte V+ Saure Zungen Cherry an. Sie erscheint rechtzeitig zum Frühsommer.

"Wir haben den Anspruch, mit V+ gerade bei den Verwendern der jungen Erwachsenen

neue, einprägsame Geschmackserlebnisse zu schaffen - das gehört zur DNA von V+

dazu." Als weiteres Produkt kommt 2026 das Pülleken als alkoholfreie Variante

hinzu. Überdies sind saisonale Fassbrause-Sorten in Vorbereitung. Seit

Jahresbeginn ist die Marke Karamalz vollumfänglich in die Produktions- und

Vertriebsabläufe integriert, sodass die gesamte Produktpalette ab Rampe

Grevenstein verfügbar ist. "Wir halten die Taktzahl von Produkteinführungen

hoch, führen jedes Produkt aber mit Augenmaß in den Markt ein", ergänzte der

Vertriebsgeschäftsführer. Die Brauerei C. & A. Veltins stehe für genussvolle

Produkte und mache in dieser Frage keinerlei Zugeständnisse.

92 % aller Gebinde sind als Mehrweg unterwegs

"Mit Weitsicht und Beharrlichkeit gelang es dank zunehmender Innovationskraft

und Marktdurchdringung, die Konsum- und Branchenveränderungen in Handel und

Gastronomie mitzugestalten", so Dr. Volker Kuhl. Rund 92 % aller Gebinde wurden

in Mehrweggebinden bereitgestellt. Im Gebindemix liegen der Flaschenanteil bei

79,2 %, der Fassbieranteil bei 13,2 % und der Dosenanteil bei 7,6 %. Für die

Brauerei C. & A. Veltins ist das ein klares Bekenntnis zur traditionellen

Mehrwegorientierung und ein nachhaltiges Signal für Markenstärke und

Marktverankerung. So erhöhte sich der Veltins-Bierausstoß seit Beginn des

Jahrzehnts um etwa 25 %, während der deutsche Biermarkt im selben Zeitraum

nahezu 11 % an Menge verlor. Die werthaltige Premium-Positionierung konnte trotz

erneut erhöhter Wettbewerbsintensität nachhaltig zementiert werden, um im

kontinuierlichen Geschäftsverlauf qualitative Wachstumssignale in den Markt zu

senden. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich seit Jahrzehntbeginn um 64

Arbeitskräfte auf 754.

Brauwirtschaft vor tiefgreifendem Strukturprozess

Anders als für weite Bereiche der Brauwirtschaft gestaltete sich das

Geschäftsjahr 2025 für die sauerländische Familienbrauerei erfreulich. Während

in der nationalen Brauwirtschaft die Geschäfte mit deutlich gebremstem Schaum

verliefen, konnte die Brauerei C. & A. Veltins schon im ersten Halbjahr über dem

Vorjahr abschneiden. Rainer Emig: "Die Verbraucher hatten trotz eines

unverändert schwierigen Konsumumfeldes das Veltins-Sortenportfolio mit

verlässlichem Abverkauf goutiert." Das durchgängig warme und kontinuierlich

biertaugliche Frühjahrs- und Sommerwetter hatte - anders als sonst üblich - der

Brauwirtschaft diesmal nicht geholfen, die Marktverluste im gesamten Biermarkt

abzudämpfen oder gar aufzufangen. Als ein Minusfaktor schlug die Gastronomie zu

Buche, die deutlich weniger Bier verkaufte als noch im Jahr zuvor. Der Handel

litt weiter unter dem Sparbemühen der privaten Haushalte. "Die Volumenverluste

sind mit rund fünf Millionen Hektolitern für Deutschlands Brauereien eine

schwere Last", urteilte Dr. Volker Kuhl. "Für viele Betriebe wird sich in naher

Zukunft leider die Existenzfrage stellen. Die geringer werdenden Verkaufsmengen

bei einem unverändert herausfordernden Kostenniveau werden vielerorts den

Marktaustritt bedeuten." Das zurückliegende Geschäftsjahr mit einer wachsenden

Anzahl von Betriebsaufgaben sieht Dr. Kuhl erst als Anfang eines tiefgreifenden

Strukturprozesses der Brauwirtschaft.

Eine günstige Zeit für mutige Existenzgründer

Mit Kontinuität wurden die Veltins-Exportbemühungen in den Schwerpunktmärkten

Italien, Spanien, den Niederlanden, Großbritannien und den USA vorangetrieben.

Mit einem Ausstoß von 113.000 hl blieb die Präsenz der Brauerei C. & A. Veltins

in den Auslandsmärkten stabil. Wenngleich die Brauwirtschaft unter den

krisenhaften Umsatzrückgängen in der Gastronomie deutlich zu leiden hatte, setzt

die Privatbrauerei unverändert auf das traditionelle Geschäftsfeld.

"Erfreulicherweise zeigen immer mehr Existenzgründer den Mut zum Aufbruch, um

sich mit neuen Konzepten selbstständig zu machen. Die Chancen sind in diesen

Jahren günstig, weil durch viele Betriebsaufgaben und mangels Nachfolger

Standorte zur Verfügung stehen, an die vor einigen Jahren nicht zu denken war",

ist Rainer Emig überzeugt. "Die Gastronomie, die wir im nächsten Jahrzehnt

erleben, wird eine andere sein als heute."

Investitionen beschleunigen energetische Transformation

Nach dem Abschluss der 400-Millionen-Euro-Investitionsoffensive ging es 2025 mit

ergänzenden Investitionen in Höhe von 51 Mio. Euro am Stammsitz Grevenstein

weiter. Mit Blick auf die zweite Hälfte des Jahrzehnts sind weitere Aufwendungen

nötig, um die energetische Transformation zu beschleunigen. Die Hinwendung zu

regenerativen Energien wird allein an Aufbaukosten für eine Windradinfrastruktur

rund 60 Mio. Euro erfordern. Flankierend werden Technologien erforderlich sein,

die den dauerhaften Verzicht auf fossile Brennstoffe vorantreiben.

Fakten & Kennziffern in der Zusammenfassung

Brauerei C. & A. Veltins 2025: Stabilität in der Branchenkrise

Die Brauerei C. & A. Veltins blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025

zurück, in dem sich das Unternehmen deutlich gegen den branchenweiten

Negativtrend behaupten konnte. Während die deutsche Brauwirtschaft mit einem

Verlust von rund fünf Millionen Hektolitern den stärksten Rückgang seit 75

Jahren verkraften musste, steigerte die Privatbrauerei aus Meschede-Grevenstein

ihren Ausstoß leicht um 0,3 % auf 3.369.000 hl. Auch beim Umsatz legte das

Familienunternehmen zu und erreichte ein Ergebnis von 461 Mio. Euro (+0,4 %).

Markenportfolio: Ein zentraler Pfeiler dieses Erfolgs ist das breit gefächerte

Sortiment, das Mengenverluste im Stammgeschäft auffangen konnte.

Veltins Pils: Mit 2,32 Mio. hl (-1,8 %) trägt die Stamm-Marke weiterhin zwei

Drittel zum Gesamtabsatz bei. In Nordrhein-Westfalen festigte die Marke mit

einem Marktanteil von 14,1 % ihren zweiten Platz.

Pülleken: Das Hellbier bleibt der Wachstumsmotor (+13,6 %) und steht mit einem

Absatz von 373.600 hl national auf Platz drei und ist unangefochtener

Marktführer in seinem Segment in NRW.

Alkoholfreie Produkte: Das Segment aus Fassbrausen und alkoholfreien Bieren

wuchs dynamisch um 10,4 % auf 241.300 hl.

Innovationen 2026: Für das kommende Jahr sind neue Produkte wie "Pülleken

Alkoholfrei", innovative Fassbrause-Geschmacksrichtungen und die

Biermix-Variante "V+ Saure Zungen Cherry" geplant, um die junge Zielgruppe

anzusprechen.

Investitionen: Rund 60 Mio. Euro fließen in den Aufbau einer eigenen

Windradinfrastruktur, um die energetische Transformation voranzutreiben und

dauerhaft auf fossile Brennstoffe zu verzichten. Mit einer Mehrwegquote von 92 %

unterstreicht die Brauerei zudem ihre ökologische Verantwortung und

Nachhaltigkeitsstrategie.

