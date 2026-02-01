OTS: Elbe Flugzeugwerke / Elbe Flugzeugwerke erweitern Präsenz in China mit ...
Elbe Flugzeugwerke erweitern Präsenz in China mit neuem Vertrag über
A330-Frachter-Umrüstung
Dresden/ Singapur (ots) - Die Elbe Flugzeugwerke (EFW), ein Joint Venture von ST
Engineering und Airbus, haben ihre Präsenz auf dem schnell wachsenden
chinesischen Luftfahrtmarkt durch die Unterzeichnung eines neuen Vertrags über
den Umbau von Frachtflugzeugen mit Hengqin Winglet Aircraft Technology
ausgebaut. Damit startet der Leasinggeber sein erstes Programm zum Umbau von
Airbus A330-Passagierflugzeugen zu Frachtflugzeugen (P2F) mit EFW.
EFW wird die Arbeiten an der A330P2F an einem seiner Umrüststandort in China
durchführen. Die Arbeiten beginnen Mitte 2026 und werden durch die technische
Planung und Zertifizierung vom Hauptsitz in Dresden unterstützt.
"Als Unternehmen mit umfassender Expertise im Flugzeugleasing und -handel und
beim technischen Management von Flugzeugen freuen wir uns, mit EFW bei der
Umrüstung unseres A330 zum hochmodernen Frachter zusammenzuarbeiten", sagte
James Huang, CEO von Hengqin Winglet.
Der Vertrag erweitert die wachsende Liste der Kunden von EFW in China, das ein
wichtiger Treiber der weltweiten Frachtflugzeugnachfrage ist. Das starke
Wachstum der Expresslogistik und des internationalen E-Commerce führt zu einer
kontinuierlichen Flottenerweiterung bei Flugzeugbetreibern und Leasinggebern.
"Wir freuen uns, einen neuen Kunden in der EFW-Familie der
Airbus-Frachterumrüstungen willkommen zu heißen", sagte Jordi Boto, CEO von EFW.
"Die A330P2F ist die Zukunft im Segment der mittelgroßen Frachtflugzeuge, und
wir freuen uns darauf, künftig mit Hengqin Winglet zusammenzuarbeiten, um deren
A330P2F-Flotte zu vergrößern."
