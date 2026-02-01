DAX25.205 +1,4%Est506.077 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 +1,4%Nas23.066 -0,2%Bitcoin57.135 +1,3%Euro1,1881 ±0,0%Öl69,26 -0,5%Gold5.062 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, Birkenstock im Fokus
Top News
Apple-Aktie unter Druck: NVIDIA kauft Chips weg - kehrt der iKonzern zu Samsung zurück? Apple-Aktie unter Druck: NVIDIA kauft Chips weg - kehrt der iKonzern zu Samsung zurück?
Sanofi-Aktie tiefer: Scheidende Merck-Chefin wechselt Pharmakonzern Sanofi-Aktie tiefer: Scheidende Merck-Chefin wechselt Pharmakonzern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

OTS: Elbe Flugzeugwerke / Elbe Flugzeugwerke erweitern Präsenz in China mit ...

12.02.26 12:08 Uhr

Elbe Flugzeugwerke erweitern Präsenz in China mit neuem Vertrag über

A330-Frachter-Umrüstung

Wer­bung

Dresden/ Singapur (ots) - Die Elbe Flugzeugwerke (EFW), ein Joint Venture von ST

Engineering und Airbus, haben ihre Präsenz auf dem schnell wachsenden

chinesischen Luftfahrtmarkt durch die Unterzeichnung eines neuen Vertrags über

den Umbau von Frachtflugzeugen mit Hengqin Winglet Aircraft Technology

ausgebaut. Damit startet der Leasinggeber sein erstes Programm zum Umbau von

Airbus A330-Passagierflugzeugen zu Frachtflugzeugen (P2F) mit EFW.

Wer­bung

EFW wird die Arbeiten an der A330P2F an einem seiner Umrüststandort in China

durchführen. Die Arbeiten beginnen Mitte 2026 und werden durch die technische

Planung und Zertifizierung vom Hauptsitz in Dresden unterstützt.

"Als Unternehmen mit umfassender Expertise im Flugzeugleasing und -handel und

beim technischen Management von Flugzeugen freuen wir uns, mit EFW bei der

Umrüstung unseres A330 zum hochmodernen Frachter zusammenzuarbeiten", sagte

Wer­bung

James Huang, CEO von Hengqin Winglet.

Der Vertrag erweitert die wachsende Liste der Kunden von EFW in China, das ein

wichtiger Treiber der weltweiten Frachtflugzeugnachfrage ist. Das starke

Wachstum der Expresslogistik und des internationalen E-Commerce führt zu einer

kontinuierlichen Flottenerweiterung bei Flugzeugbetreibern und Leasinggebern.

"Wir freuen uns, einen neuen Kunden in der EFW-Familie der

Airbus-Frachterumrüstungen willkommen zu heißen", sagte Jordi Boto, CEO von EFW.

"Die A330P2F ist die Zukunft im Segment der mittelgroßen Frachtflugzeuge, und

wir freuen uns darauf, künftig mit Hengqin Winglet zusammenzuarbeiten, um deren

A330P2F-Flotte zu vergrößern."

Pressekontakt:

Elbe Flugzeugwerke GmbH

Anne Schneider

Leiterin Unternehmenskommunikation

M. +49 171 5572 188

mailto:anne.schneider@efw.aero

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181870/6215646

OTS: Elbe Flugzeugwerke