OTS: Elbe Flugzeugwerke / Elbe Flugzeugwerke erweitern Präsenz in China mit ...

Elbe Flugzeugwerke erweitern Präsenz in China mit neuem Vertrag über

A330-Frachter-Umrüstung

Wer­bung Wer­bung

Dresden/ Singapur (ots) - Die Elbe Flugzeugwerke (EFW), ein Joint Venture von ST

Engineering und Airbus, haben ihre Präsenz auf dem schnell wachsenden

chinesischen Luftfahrtmarkt durch die Unterzeichnung eines neuen Vertrags über

den Umbau von Frachtflugzeugen mit Hengqin Winglet Aircraft Technology

ausgebaut. Damit startet der Leasinggeber sein erstes Programm zum Umbau von

Airbus A330-Passagierflugzeugen zu Frachtflugzeugen (P2F) mit EFW.

Wer­bung Wer­bung

EFW wird die Arbeiten an der A330P2F an einem seiner Umrüststandort in China

durchführen. Die Arbeiten beginnen Mitte 2026 und werden durch die technische

Planung und Zertifizierung vom Hauptsitz in Dresden unterstützt.

"Als Unternehmen mit umfassender Expertise im Flugzeugleasing und -handel und

beim technischen Management von Flugzeugen freuen wir uns, mit EFW bei der

Umrüstung unseres A330 zum hochmodernen Frachter zusammenzuarbeiten", sagte

Wer­bung Wer­bung

James Huang, CEO von Hengqin Winglet.

Der Vertrag erweitert die wachsende Liste der Kunden von EFW in China, das ein

wichtiger Treiber der weltweiten Frachtflugzeugnachfrage ist. Das starke

Wachstum der Expresslogistik und des internationalen E-Commerce führt zu einer

kontinuierlichen Flottenerweiterung bei Flugzeugbetreibern und Leasinggebern.

"Wir freuen uns, einen neuen Kunden in der EFW-Familie der

Airbus-Frachterumrüstungen willkommen zu heißen", sagte Jordi Boto, CEO von EFW.

"Die A330P2F ist die Zukunft im Segment der mittelgroßen Frachtflugzeuge, und

wir freuen uns darauf, künftig mit Hengqin Winglet zusammenzuarbeiten, um deren

A330P2F-Flotte zu vergrößern."

Pressekontakt:

Elbe Flugzeugwerke GmbH

Anne Schneider

Leiterin Unternehmenskommunikation

M. +49 171 5572 188

mailto:anne.schneider@efw.aero

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181870/6215646

OTS: Elbe Flugzeugwerke