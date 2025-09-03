OTS: EURO Kartensysteme GmbH / Bezahlen mit Karte nimmt weiter zu: girocard ...

Bezahlen mit Karte nimmt weiter zu: girocard verzeichnet starkes

erstes Halbjahr (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - girocard bleibt im ersten Halbjahr 2025 mit rund 4

Milliarden Transaktionen klare Nummer eins im deutschen Handel * Umsatz steigt

im gleichen Zeitraum auf rund 150 Milliarden Euro * Für Kundinnen und Kunden

standen bis zu 1,3 Millionen Akzeptanzstellen zur Verfügung

Der anhaltende Wachstumskurs der girocard belegt: "Mit Karte, bitte" ist an den

deutschen Ladenkassen immer beliebter. Im ersten Halbjahr 2025 haben Kundinnen

und Kunden die Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen noch häufiger

gezückt als bisher. Mit rund 4,04 Milliarden Bezahlvorgängen erreicht die Anzahl

der Transaktionen einen neuen Höchststand (1. Halbjahr 2024: 3,84 Milliarden)

und verzeichnet damit ein Plus von 5,3 Prozent. Damit einhergehend stieg auch

der Kartenumsatz im selben Zeitraum auf 150,7 Milliarden Euro leicht an - ein

Zuwachs von knapp 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert (150,1 Milliarden

Euro).

girocard-Akzeptanz wird weiter ausgeweitet

Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurde an über 1.257.000 aktiven Terminals mit

der girocard bezahlt - ein Anstieg von gut sechs Prozent im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum (1.183.000 aktive Terminals). Dabei ist das einfache Auflegen

der girocard, des Smartphones oder der Smartwatch längst fester Bestandteil des

Alltags und an nahezu allen Terminals möglich. So wurden in der ersten

Jahreshälfte mehr als 87 Prozent aller girocard-Transaktionen kontaktlos

getätigt. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als im Vergleichszeitraum 2024 (85

Prozent).

Darüber hinaus wächst die Zahl der Akzeptanzstellen aufgrund der steigenden

Nachfrage von Kundinnen und Kunden sowie des Handels kontinuierlich: Weitere

Netzbetreiber, insbesondere aus dem internationalen Umfeld, streben eine

girocard-Akzeptanz an oder haben diese bereits in ihr Portfolio integriert.

Karte statt Kleingeld - girocard auch bei geringen Beträgen gefragt

Dass Bezahlen mit Karte auch bei kleineren Einkäufen immer selbstverständlicher

wird, belegt ein Blick auf den durchschnittlichen Bezahlbetrag: Der stetig

sinkende Durchschnittsbon erreicht mit 37,28 Euro pro girocard-Zahlungsvorgang

in diesem Halbjahr ein neues Tief (1. Halbjahr 2024: 39,04 Euro). Das zeigt:

Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen ihre girocard zunehmend für

Kleinstbeträge. Sei es am Kiosk, in der Bäckerei oder am Automaten - die

girocard ist komfortabel, sicher und immer mit dabei.

Über die girocard:

Mit der Marke "girocard" bündelt die Deutsche Kreditwirtschaft ihr

eigenständiges, unabhängiges Debitkarten-Bezahlsystem und das Deutsche

Geldautomaten-System. Mit rund 100 Millionen Karten ist sie das meistgenutzte

Zahlungssystem in Deutschland. Ob kontaktlos, mobil oder klassisch mit PIN - die

girocard garantiert einen sicheren, einfachen und schnellen Bezahlvorgang. Der

Name und das Logo girocard wurden 2007 von der Deutschen Kreditwirtschaft

eingeführt.

Über EURO Kartensysteme:

Als Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Kreditwirtschaft übernimmt die EURO

Kartensysteme GmbH Aufgaben im gemeinsamen Interesse der deutschen Banken und

Sparkassen im Bereich des kartengestützten Zahlungsverkehrs. Die EURO

Kartensysteme GmbH bündelt als Scheme Manager Kernkompetenzen im

girocard-System. Zu ihren Aufgaben zählen Produktmanagement, Vertrieb und Scheme

Administration sowie Kommunikation und Marketing für die girocard. Auch die

Entwicklung von operationalen Sicherheitsstandards und Methoden der

Missbrauchsbekämpfung gehören zum Leistungsspektrum des Unternehmens, zudem die

Mastercard-Lizenzverwaltung.

