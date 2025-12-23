OTS: Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Partnerzugänge in ...
Partnerzugänge in den Geschäftsbereichen Legal und Tax: Dr. Predrag
Maksimovic, Christian Möser und Dr. Martin Weiss wechseln zu Grant
Thornton
Düsseldorf/Berlin/München (ots) - Die Wirtschaftsprüfungs- und
Beratungsgesellschaft Grant Thornton in Deutschland verstärkt ihre Partnerschaft
mit Dr. Predrag Maksimovic, Christian Möser und Dr. Martin Weiss.
Dr. Predrag Maksimovic verstärkt von Düsseldorf aus die Service Line Corporate
M&A
Dr. Predrag Maksimovic ist Rechtsanwalt mit rund 20 Jahren Erfahrung in der
Beratung von Finanz- und strategischen Investoren bei komplexen nationalen und
grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen, Joint Ventures und
Unternehmensrestrukturierungen. Stationen seiner Karriere waren, neben zuletzt
als Corporate und M&A Partner bei Dentons, die IKB Deutsche Industriebank,
Morgan Lewis sowie bereits von 2005 bis 2007 Grant Thornton, damals noch Warth
und Klein. Er verfügt über umfassende Transaktionserfahrung in verschiedenen
Branchen und Sektoren. Mit seiner ausgewiesenen Expertise in der regulierten
Finanzindustrie, insbesondere im Banken-, Leasing- und Fintech-Sektor, wird er
zudem die M&A-Transaktionskompetenz im Bereich Financial Services gezielt
verstärken und weiter ausbauen.
Christian Möser verstärkt von Berlin aus die Service Line Indirect Tax
Christian Möser, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, verfügt über rund
20 Jahre Berufserfahrung in der steuerrechtlichen Beratung, die er unter anderem
bei Jones Day, KPMG und zuletzt Deloitte erworben hat. Mit seiner ausgewiesenen
Expertise im Umsatz- und Versicherungsteuerrecht wird er den Aufbau eines auf
Versicherungsteuerrecht spezialisierten Teams vorantreiben und so das
Serviceangebot für Kundinnen und Kunden weiter ausbauen.
Dr. Martin Weiss wird von München aus die steuerrechtliche Grundsatzabteilung
ausbauen
Dr. Martin Weiss, Steuerberater sowie Fachberater für internationales
Steuerrecht, bringt 16 Jahre Berufserfahrung in der steuerrechtlichen Beratung
mit. Seine Expertise baute er mit Positionen bei PwC, Flick Gocke Schaumburg
sowie zuletzt als stellvertretender Leiter des Lektorats für steuerrechtliche
Literatur beim Verlag C.H.Beck aus. Er bringt umfassende Erfahrung in der
Beratung im Bereich des Ertragsteuerrechts mit Schwerpunkt im
Umwandlungssteuergesetz sowie im internationalen Steuerrecht mit. Martin Weiss
wird den Ausbau einer steuerrechtlichen Grundsatzabteilung verantworten und so
die Qualitätssicherung und Visibilität des Geschäftsbereichs Tax weiter
vorantreiben.
Über Grant Thornton in Deutschland
Die Grant Thornton AG gehört zu den zehn größten
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Rund 2.000 Mitarbeitende
betreuen an zehn Standorten neben dem gehobenen Mittelstand auch börsennotierte
Unternehmen. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht aus den
Geschäftsbereichen Audit & Assurance, Tax, Advisory und Legal. Die Gesellschaft
ist rechtlich selbständig und unabhängig. Um die nationalen Mandanten auch
international gut begleiten zu können, ist die Gesellschaft Mitglied im
internationalen Netzwerk Grant Thornton International Ltd. (GTIL). GTIL und
deren Mitgliedsfirmen sind keine weltweite Partnerschaft, sondern rechtlich
selbständige Gesellschaften. Mit rund 80.000 Mitarbeitenden in mehr als 150
Ländern berät das Grant Thornton-Netzwerk Unternehmen auf der ganzen Welt.
