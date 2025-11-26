OTS: Hyphe Markets GmbH / Hyphe sichert sich deutsche MiCAR-Lizenz und ...

Hyphe sichert sich deutsche MiCAR-Lizenz und bereitet europaweite

Expansion vor (FOTO)

München (ots) -

- Hyphe hat mit dem Erhalt der MiCAR-Lizenz durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) einen zentralen regulatorischen

Meilenstein erreicht. Ab sofort sind alle regulierten Aktivitäten vollständig

in Deutschland gebündelt.

- Im nächsten Schritt plant Hyphe, seine Services als Liquidity Provider für

digitale Vermögenswerte in weitere europäische Märkte auszurollen.

Hyphe, ein Liquidity Provider für digitale Vermögenswerte, hat von der BaFin

eine MiCAR-Lizenz erhalten. Damit schließt das Unternehmen seine

Umstrukturierung ab, die 2021 mit dem Ziel begann, alle regulierten Aktivitäten

in der neu gegründeten deutschen Hyphe Markets GmbH zu bündeln. Bereits 2023

sicherte sich Hyphe den Status als Wertpapierinstitut und verfügt damit über

eine WpIG-Lizenz für MiFID-II-relevante Geschäfte. Im September kündigte Hyphe

außerdem die Entwicklung eines auf Bitcoin basierenden, tokenisierten

Wertpapiers an - der Hyphe Bitcoin Bond. Unter der gemeinsamen Leitung von Dolf

Diederichsen und Claus Huth werden Kundenbetreuung und Produktentwicklung

zentral aus München gesteuert und von einem internationalen Team an den

Standorten Berlin und Amsterdam unterstützt. Als nächstes plant Hyphe, sein

Angebot an Dienstleistungen und Produkten mithilfe eines EU-Passes auf ganz

Europa auszuweiten.

Claus Huth, Chief Operating Officer (COO) von Hyphe, erklärt: "Mit der

MiCAR-Lizenz sind wir an klare EU-weite Aufsichtsstandards gebunden, hierdurch

ermöglichen wir Banken, Brokern und Vermögensverwaltern einen unkomplizierten

und sicheren Zugang zu Liquidität für digitale Vermögenswerte. Mit der Bündelung

unserer regulierten Aktivitäten in Deutschland schaffen wir dafür eine noch

verlässlichere Grundlage. Der Aufbau dieser Rahmenbedingungen war ein

langwieriger Prozess, der sich jedoch in jeder Hinsicht ausgezahlt hat. Nun

freue ich mich darauf, die weitere Entwicklung des Unternehmens aktiv

voranzutreiben."

Mitbegründer und CEO Dolf Diederichsen: "Der Bereich der digitalen

Vermögenswerte entwickelt sich rasant und ich bin überzeugt, dass Hyphe auch

künftig eine wichtige Rolle dabei spielen wird, die Märkte für digitale Assets

und die traditionelle Finanzwelt weiter zusammenzuführen. Die Erteilung der

MiCAR-Lizenz stellt einen wichtigen Meilenstein für uns dar, und ich freue mich

sehr darüber. Gleichzeitig bin ich stolz auf das Team, das diesen Erfolg möglich

gemacht hat. Wir haben frühzeitig entschieden, unsere Unternehmensstruktur im

Hinblick auf hohe Standards, Produktentwicklung und eine nachhaltige Expansion

in europäische Märkte auszurichten und entsprechend zu strukturieren, der Erhalt

der Lizenz ist der krönende Abschluss dieses Prozesses."

Über Hyphe

Hyphe bietet Finanzinstituten einen einfachen Zugang zu Liquidität für digitale

Vermögenswerte. Hyphe betreibt einen proprietären Liquiditätspool, auf den über

eine API zugegriffen werden kann, und versorgt Banken, Broker und

Vermögensverwalter mit hoher Liquidität für eine Reihe von digitalen

Vermögenswerten, sodass deren Kunden problemlos investieren und handeln können.

Letztendlich arbeitet Hyphe daran, den Zugang zu den Finanzmärkten zu verbessern

und das Profil eines Händlers so zu erweitern, dass es alle umfasst.

Die Hyphe Markets GmbH ist eine nach § 15 Abs. 1 WpIG zugelassene

Wertpapierfirma für den Eigenhandel (§ 2 Abs. 2 Nr. 10c WpIG) und das

Eigengeschäft (§ 15 Abs. 3 WpIG); beaufsichtigt durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

