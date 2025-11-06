OTS: INTERHYP AG / Interhyp Zinsupdate: Bauzinsen voraussichtlich bis ...
Interhyp Zinsupdate: Bauzinsen voraussichtlich bis Jahresende auf
gleichbleibendem Niveau
- Die Mehrheit der Experten des Interhyp-Bankenpanels geht von steigenden Zinsen
in 2026 aus
- Stabiles Zinsumfeld bietet Chancen für Kapitalanleger
Die Zinsen für Immobilienfinanzierungen haben sich im Oktober weiterhin auf
stabilem Niveau bewegt. Gerade im aktuellen Zinsumfeld lohnt sich der Blick auf
Immobilien als Kapitalanlage. Die Nachfrage nach Mietwohnungen bleibt hoch,
während das Angebot in vielen Städten knapp ist. Wer jetzt investiert,
profitiert von kalkulierbaren Finanzierungskosten und attraktiven Mietrenditen.
Kurzfristig weder deutlich sinkende noch steigende Zinsen in Sicht
"Die Inflation liegt nahe am Zielwert, daher hat die Europäische Zentralbank EZB
bei ihrer letzten Sitzung den Einlagenzins unverändert bei 2,0 Prozent
belassen", sagt Interhyp-Vertriebsvorständin Mirjam Mohr. "Die Bauzinsen dürften
bis Jahresende voraussichtlich stabil bleiben. Sie orientieren sich an den
Renditen langlaufender Bundesanleihen. Diese schwanken seit Monaten im Bereich
von 2,4 bis 2,7 Prozent. Wer aktuell über einen Immobilienkauf nachdenkt, kann
weiterhin mit Zinsen rechnen, die sich im Schnitt um die Marke von 3,6 Prozent
für 10-jährige Darlehen bewegen - und damit auf einem moderaten Niveau."
Im kommenden Jahr kann das aber anders aussehen: 60 Prozent der Experten des
Interhyp-Bankenpanels gehen von steigenden Bauzinsen Richtung 4 Prozent aus. 20
Prozent rechnen langfristig mit gleichbleibenden Zinsen. Fallende Zinsen werden
von 20 Prozent der Befragten prognostiziert.
Aus dem Panel heißt es: "Die EZB hat das Ende der Zinssenkungen erreicht. Die
Renditen von Bundesanleihen und damit die Baufinanzierungs-Zinsen sollten sich
angesichts unveränderter EZB-Leitzinsen in den nächsten Monaten weitgehend
seitwärts bewegen. Längerfristig drohen höhere Bund-Renditen und damit auch
höhere Baufinanzierungs-Zinsen wegen der Schuldenpolitik der Staaten. Wenn klar
wird, dass das Inflationsproblem nicht vollständig gelöst ist, dürfte auch dies
zu höheren Bund-Renditen und Baufinanzierungs-Zinsen beitragen."
Kapitalanlage: Stabilität nutzen, Chancen erkennen
Besonders in Zeiten volatiler Kapitalmärkte und geopolitischer Unsicherheiten
suchen viele Anleger nach Sachwerten mit stabiler Wertentwicklung. Die
Kombination aus Mietrendite und möglicher Wertsteigerung macht Immobilien zu
einem attraktiven Baustein in der Vermögensplanung.
Warum jetzt investieren? Die Nachfrage nach Wohnraum ist ungebrochen hoch,
insbesondere in Ballungsräumen. Das schafft gute Voraussetzungen für stabile
Mieteinnahmen. Außerdem bewegen sich die Bauzinsen seit Monaten seitwärts - ein
guter Zeitpunkt, um sich langfristig vergleichsweise günstige Konditionen zu
sichern. Viele Kaufinteressierte erkennen diese Chancen: "Mittlerweile ist
wieder jede vierte Finanzierung bei Interhyp eine Kapitalanlage", sagt Mirjam
Mohr.
Die Interhyp-Vorständin rät: "Wer über eine Kapitalanlage nachdenkt, sollte
jetzt aktiv werden. Eine professionelle Beratung hilft dabei, das passende
Objekt zu identifizieren und eine entsprechend maßgeschneiderte Finanzierung
dazu aufzustellen. Bei einer Kapitalanlage spielen auch steuerliche Aspekte eine
wichtige Rolle."
Mehr Informationen zur Kapitalanlage mit Interhyp:
http://www.interhyp.de/kapitalanlage-in-immobilien
