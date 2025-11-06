OTS: INTERHYP AG / Interhyp Zinsupdate: Bauzinsen voraussichtlich bis ...

Interhyp Zinsupdate: Bauzinsen voraussichtlich bis Jahresende auf

gleichbleibendem Niveau

München (ots) -

- Die Mehrheit der Experten des Interhyp-Bankenpanels geht von steigenden Zinsen

in 2026 aus

- Stabiles Zinsumfeld bietet Chancen für Kapitalanleger

Die Zinsen für Immobilienfinanzierungen haben sich im Oktober weiterhin auf

stabilem Niveau bewegt. Gerade im aktuellen Zinsumfeld lohnt sich der Blick auf

Immobilien als Kapitalanlage. Die Nachfrage nach Mietwohnungen bleibt hoch,

während das Angebot in vielen Städten knapp ist. Wer jetzt investiert,

profitiert von kalkulierbaren Finanzierungskosten und attraktiven Mietrenditen.

Kurzfristig weder deutlich sinkende noch steigende Zinsen in Sicht

"Die Inflation liegt nahe am Zielwert, daher hat die Europäische Zentralbank EZB

bei ihrer letzten Sitzung den Einlagenzins unverändert bei 2,0 Prozent

belassen", sagt Interhyp-Vertriebsvorständin Mirjam Mohr. "Die Bauzinsen dürften

bis Jahresende voraussichtlich stabil bleiben. Sie orientieren sich an den

Renditen langlaufender Bundesanleihen. Diese schwanken seit Monaten im Bereich

von 2,4 bis 2,7 Prozent. Wer aktuell über einen Immobilienkauf nachdenkt, kann

weiterhin mit Zinsen rechnen, die sich im Schnitt um die Marke von 3,6 Prozent

für 10-jährige Darlehen bewegen - und damit auf einem moderaten Niveau."

Im kommenden Jahr kann das aber anders aussehen: 60 Prozent der Experten des

Interhyp-Bankenpanels gehen von steigenden Bauzinsen Richtung 4 Prozent aus. 20

Prozent rechnen langfristig mit gleichbleibenden Zinsen. Fallende Zinsen werden

von 20 Prozent der Befragten prognostiziert.

Aus dem Panel heißt es: "Die EZB hat das Ende der Zinssenkungen erreicht. Die

Renditen von Bundesanleihen und damit die Baufinanzierungs-Zinsen sollten sich

angesichts unveränderter EZB-Leitzinsen in den nächsten Monaten weitgehend

seitwärts bewegen. Längerfristig drohen höhere Bund-Renditen und damit auch

höhere Baufinanzierungs-Zinsen wegen der Schuldenpolitik der Staaten. Wenn klar

wird, dass das Inflationsproblem nicht vollständig gelöst ist, dürfte auch dies

zu höheren Bund-Renditen und Baufinanzierungs-Zinsen beitragen."

Kapitalanlage: Stabilität nutzen, Chancen erkennen

Besonders in Zeiten volatiler Kapitalmärkte und geopolitischer Unsicherheiten

suchen viele Anleger nach Sachwerten mit stabiler Wertentwicklung. Die

Kombination aus Mietrendite und möglicher Wertsteigerung macht Immobilien zu

einem attraktiven Baustein in der Vermögensplanung.

Warum jetzt investieren? Die Nachfrage nach Wohnraum ist ungebrochen hoch,

insbesondere in Ballungsräumen. Das schafft gute Voraussetzungen für stabile

Mieteinnahmen. Außerdem bewegen sich die Bauzinsen seit Monaten seitwärts - ein

guter Zeitpunkt, um sich langfristig vergleichsweise günstige Konditionen zu

sichern. Viele Kaufinteressierte erkennen diese Chancen: "Mittlerweile ist

wieder jede vierte Finanzierung bei Interhyp eine Kapitalanlage", sagt Mirjam

Mohr.

Die Interhyp-Vorständin rät: "Wer über eine Kapitalanlage nachdenkt, sollte

jetzt aktiv werden. Eine professionelle Beratung hilft dabei, das passende

Objekt zu identifizieren und eine entsprechend maßgeschneiderte Finanzierung

dazu aufzustellen. Bei einer Kapitalanlage spielen auch steuerliche Aspekte eine

wichtige Rolle."

