OTS: KARL MAYER Gruppe / Lutz Wolf wird CEO der KARL MAYER Gruppe (FOTO)

Lutz Wolf wird CEO der KARL MAYER Gruppe (FOTO)

Obertshausen (ots) -

- Wechsel im Vorstand: Lutz Wolf wird am 1. November 2025 Alleinvorstand der

KARL MAYER Holding SE & Co. KG, Uwe Lüders wechselt zum gleichen Zeitpunkt

nach fast 10 Jahren als Aufsichtsratsvorsitzender und zuletzt 11 Monaten als

Interim-Vorstand geplant in den Ruhestand.

- Firmenerfolgsgeschichte der Unternehmensgruppe soll weiterentwickelt und das

Unternehmen mit neuer Ausrichtung fit gemacht werden für die Zukunft.

Mit Wirkung zum 01. November 2025 hat der Aufsichtsrat der KARL MAYER Gruppe,

einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen im Textilmaschinenbau, Lutz Wolf

(51) zum neuen Alleinvorstand der KARL MAYER Holding SE & Co. KG bestellt.

Wolf übernimmt die Gesamtverantwortung für die international agierende

Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Obertshausen, ca. 2.500 Mitarbeitenden und

einem Jahresumsatz von rund 400 Millionen Euro.

Industrieprofi mit über 30 Jahren internationaler Erfahrung

Lutz Wolf war zuletzt acht Jahre im Vorstand, davon über vier Jahre als CEO der

Neuenhauser Gruppe, einer im Familienbesitz stehenden international tätigen

Unternehmensgruppe im Bereich Maschinenbau und Metallverarbeitung aus

Niedersachsen mit rund 2.500 Mitarbeitern. In dieser Zeit verantwortete er in

dem Familienunternehmen u.a. die Segmente Textilmaschinen, Automation sowie die

gesamte Metallverarbeitung, leitete zentrale Prozessoptimierungen und prägte die

strategische Weiterentwicklung der Gruppe.

Lutz Wolf begann seine Karriere 1995 bei Siemens, wo er in verschiedenen

Führungsrollen in Deutschland und in China tätig war. Nach erfolgreichen Jahren

bei Siemens (1995-2007) wechselte er zur GEA Group, in der er von 2007 bis 2017

unter anderem als Alleingeschäftsführer eines US-amerikanischen

Tochterunternehmens wertvolle Erfahrungen sammelte.

Wolf folgt auf Uwe Lüders, der zum 1. November 2025 in den Ruhestand treten

wird.

Dr. Lorenz Zwingmann, Vorsitzender des Aufsichtsrates der KARL MAYER Holding SE

& Co. KG: "Im Namen des gesamten Aufsichtsrates und auch aller Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter bedanke ich mich schon heute bei Uwe Lüders für seinen

unermüdlichen Einsatz als langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender und zuletzt

Interim-Vorstandsvorsitzender von KARL MAYER. Uwe Lüders hat die KARL MAYER

Gruppe in den vielen Jahren seines Wirkens nachhaltig geprägt."

Dr. Lorenz Zwingmann zur Ernennung von Lutz Wolf : "Wir freuen uns sehr, dass

wir Lutz Wolf für die KARL MAYER Group gewinnen konnten. Wolfs umfassendes

Profil verbindet operative Tiefe, strategische Weitsicht und vor allem

internationale Managementerfahrung - Qualitäten, die für die laufende

Transformation der KARL MAYER Gruppe von zentraler Bedeutung sind. Im Namen des

gesamten Aufsichtsrats wünsche ich Herrn Wolf viel Erfolg für seine vielfältigen

Aufgaben in unserer Gruppe."

Lutz Wolf, ab 1.11.2025 neuer Vorstandsvorsitzender der KARL MAYER Holding SE &

Co. KG und CEO der KARL MAYER Grupp e: "KARL MAYER blickt mit mehr als 85 Jahren

Markterfahrung auf eine lange Tradition als Weltmarktführer im

Textilmaschinenbau zurück. Wir wollen, wir werden und wir müssen die Gruppe

jetzt weiter auf das ausrichten, was uns erfolgreich gemacht hat: starke

Produkte, Kundennähe, Tempo in der Umsetzung," erklärt Lutz Wolf und ergänzt:

"Wir brauchen jetzt Zusammenhalt, Fokussierung und Geschwindigkeit. Ich freue

mich sehr auf die neue Aufgabe und die damit verbundenen Herausforderungen bei

einem ganz besonderen Technologieführer mit hohem Potenzial."

Kulturwandel mit neuem Fokus und Ergebnisorientierung

Mit einem in den letzten Monaten neu formierten, erfahrenen Management-Team will

Lutz Wolf die Leistungsfähigkeit der Gruppe voll entfalten: "Wir wollen uns

wieder fokussieren auf das, was wir besonders gut können. Dabei konzentrieren

wir uns künftig auf die Kernbereiche Wirkmaschinen, Technische Textilien und

Kettvorbereitung Weberei. Alle Aktivitäten werden konsequent an den aktuellen

und künftigen Anforderungen des Marktes ausgerichtet. Es geht nicht um

Absicherung - es geht um Aufbruch," so Wolf abschließend.

Über KARL MAYER

KARL MAYER ist ein innovativer Marktführer und Impulsgeber im

Textilmaschinenbau. Das Familienunternehmen bietet seit über 85 Jahren Lösungen

für eines der wichtigsten Maschenbildungsverfahren - Wirken - sowie für die

Bereiche Technische Textilien und Kettvorbereitung Weberei.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland beschäftigt weltweit ca. 2.500

Mitarbeitende. Mit wirtschaftlich wie technisch führenden Produkten und Services

trägt KARL MAYER zum Erfolg seiner internationalen Kunden bei - durch echte

Innovationen, die die textile Welt bewegen.

Mit Standorten in Deutschland, China, Italien, Japan, USA, Indien, Hongkong,

Bangladesch, Indonesien, Türkei, der Schweiz sowie einem globalen Vertriebs- und

Servicenetz ist KARL MAYER nah an seinen Märkten und Kunden. Als wirtschaftlich

unabhängiger Partner mit langfristigem Denken steht das Unternehmen für

Verlässlichkeit, Innovationskraft und nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit.

