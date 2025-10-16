DAX24.123 -0,2%Est505.605 ±-0,0%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1659 +0,1%Öl62,37 -0,2%Gold4.233 +0,6%
Wer­bung
OTS: KfW / KfW Research: Kaum Verbesserungen beim Kreditzugang für kleine und ...

16.10.25 10:02 Uhr

KfW Research: Kaum Verbesserungen beim Kreditzugang für kleine und

mittlere Unternehmen

Frankfurt am Main (ots) -

Wer­bung

- Nur wenige Unternehmen führen Kreditgespräche - trotz günstigerer Zinsen

- Banken lockern Kreditvergabepolitik geringfügig

- Mehr als ein Drittel der Mittelständler meldet weiterhin Schwierigkeiten bei

der Kreditaufnahme

Die Zurückhaltung deutscher Unternehmen bei der Aufnahme von Bankkrediten hält

an. Im dritten Quartal 2025 gaben nur 19,5 Prozent der kleinen und mittleren

Wer­bung

Unternehmen (KMU) an, Kreditgespräche mit Banken geführt zu haben - der

niedrigste Wert seit Ende 2023. Dies ist bemerkenswert, da die

durchschnittlichen Kreditzinsen mit rund 3,5 Prozent nun etwa zwei Prozentpunkte

unter dem Höchststand von Oktober 2023 liegen und somit günstiger sind. Auch der

erwartete Wachstumsschub durch das Fiskalpaket der Bundesregierung hat die

Kreditnachfrage bisher nicht beleben können.

Wer­bung

Die Hürden beim Kreditzugang bleiben insbesondere für den Mittelstand hoch. 33,9

Prozent der KMU bewerten das Verhalten der Banken in Kreditverhandlungen als

restriktiv. Nach sechs Anstiegen in Folge ist dieser Wert erstmals leicht

rückläufig. Besonders betroffen waren im dritten Quartal KMU im Einzelhandel.

Fast die Hälfte berichtet von Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme. Die

strikten Maßstäbe der Banken dürften vor allem auf Risikoüberlegungen beruhen:

Die Quote notleidender Kredite bei KMU stieg im zweiten Quartal auf über vier

Prozent, und die Unternehmensinsolvenzen bleiben erhöht.

Die leichte Lockerung der Kreditvergabepolitik zeigt sich auch bei

Großunternehmen. 20,4 Prozent meldeten ein restriktives Verhalten der Banken-

ein Rückgang um 1,1 Prozentpunkte.

"Wir erwarten, dass sich die Kreditzugangsbedingungen erst dann merklich

entspannen, wenn sich der erhoffte Konjunkturaufschwung tatsächlich einstellt

und die wirtschaftlichen Unsicherheiten abnehmen", sagt Stephanie Schoenwald,

Ökonomin bei KfW Research. "Solange werden die Banken vorsichtig und die

Kreditnachfrage verhalten bleiben."

Weitere Informationen und die vollständige Studie sind verfügbar unter:

KfW-ifo-Kredithürde (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Cente

r/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Kredith%C3%BCrde/?kfwmc=vt.mix%7Cpe

r.google.erweitern.pmax.&wt_cc1=erweitern&wt_cc3=___23000290697&gad_source=1).

Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Sybille Bauernfeind,

Tel. +49 69 7431 2038

E-Mail: mailto:sybille.bauernfeind@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6138798

OTS: KfW