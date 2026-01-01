OTS: Körber AG / Körber erwirbt Mehrheit an Stellium und erweitert seine ...

Körber erwirbt Mehrheit an Stellium und erweitert seine

Beratungskompetenzen entlang der Supply Chain

Hamburg, Deutschland / Houston, Texas (ots) - Der internationale

Technologiekonzern Körber hat eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb einer

Mehrheitsbeteiligung an Stellium unterzeichnet, einem führenden

Beratungsunternehmen für SAP Supply-Chain-Management mit Sitz in Houston, Texas.

Dieser strategische Schritt verbindet die starke Präsenz von Stellium in

Nordamerika, dem Nahen Osten und Indien mit der etablierten

Supply-Chain-Beratungskompetenz von Körber und schafft so ein weltweit führendes

Unternehmen für die End-to-End-Implementierung von

SAP-Supply-Chain-Management-Lösungen. Nach Abschluss der Transaktion und

vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen wird das Unternehmen unter dem

Namen Körber Stellium firmieren.

Mit dieser Übernahme stärkt Körber seine globale Präsenz und erweitert sein

SAP-Supply-Chain-Management-Portfolio. Die gebündelte Expertise ermöglicht eine

umfassende Prozess- und Softwareberatung sowie innovative Lösungen wie SAP

Digital Manufacturing und SAP Integrated Business Planning. Gleichzeitig fließt

tiefes Verständnis der lokalen Märkte ein, sodass Kunden in die Lage versetzt

werden, Innovation, Resilienz und Effizienz in ihren globalen Lieferketten

voranzutreiben. Zudem unterstützt dieser Schritt die Strategie von Körber,

wichtige Megatrends der Branche wie KI, Automatisierung und datengestützte

Entscheidungsfindung aktiv zu gestalten.

"Die Stärkung unserer Software-Beratungskompetenzen durch Stellium ist ein

weiterer strategischer Schritt, unsere Vision Marktführerschaft durch

Technologieführerschaft zu erreichen. Durch den Zusammenschluss erweitern wir

unsere globale Präsenz und vertiefen unsere Expertise, um Kunden dabei zu

unterstützen, die Herausforderungen der Supply Chain von morgen zu meistern und

die Chancen optimal zu nutzen. Dieser Schritt spiegelt unsere langfristige

Ambition für das nächste Jahrzehnt wider - immer zum Nutzen unserer Kunden",

sagt Stephan Seifert, CEO von Körber.

Angetrieben von einer unternehmerischen Denkweise zieht Körber talentierte Teams

und zukunftsorientierte Führungskräfte an und befähigt sie, Ideen in messbaren

Kundennutzen umzusetzen. Mit seinem Pioniergeist und seiner Fachkompetenz passt

Stellium ideal zu Körbers Fokus auf Innovation und Technologie. Das Führungsteam

von Stellium wird weiterhin die Geschäfte von Körber Stellium leiten und dabei

eng mit dem globalen Führungsteam des Körber Competence Center Consulting unter

der Leitung von Ingo Windshügel, Senior Vice President Competence Center

Consulting im Geschäftsfeld Supply Chain, zusammenarbeiten. So wird für Kunden

und Mitarbeiter ein nahtloser Übergang gewährleistet. Gleichzeitig ermöglicht

die Struktur einen schnellen Wissensaustausch und die Integration von

Kompetenzen in der zusammengeführten Organisation.

"Durch die Integration von Stellium in den Körber-Konzern stärken wir unsere

Fähigkeit, Kunden in wichtigen Märkten zu unterstützen und innovative

Softwarelösungen bereitzustellen, die den Megatrends unserer Branche

entsprechen. Geleitet von einer unternehmerischen Denkweise freuen wir uns

darauf, gemeinsam die Zukunft der Supply Chain zu gestalten", sagt Helena

Garriga, Mitglied des Körber-Konzernvorstands und verantwortlich für das

Geschäftsfeld Supply Chain.

"Diese Partnerschaft markiert einen entscheidenden Moment für Stellium und noch

wichtiger für unsere Kunden. Von Anfang an war es unsere Mission, Organisationen

dabei zu unterstützen, ihre Lieferketten und Fertigungsprozesse in echte

Wettbewerbsvorteile zu verwandeln. Durch die Zusammenarbeit mit Körber

verstärken wir diese Mission erheblich, indem wir tiefgehende SAP-Expertise,

fortschrittliche Automatisierungskompetenzen und eine starke globale Präsenz

bündeln. Als Körber Stellium sind wir in einer einzigartigen Position, um Kunden

zu unterstützen. Wir helfen ihnen, widerstandsfähige, intelligente und

zukunftsfähige Lieferketten aufzubauen, die es ermöglichen, im zunehmend

komplexen Umfeld wettbewerbsfähig zu sein, sich anzupassen und erfolgreich zu

agieren", sagt Randeep Nambiar, CEO von Stellium.

Über Körber

Wir sind Körber - ein internationaler Technologiekonzern mit rund 13.000

Mitarbeitern an über 100 Standorten weltweit und einem gemeinsamen Ziel: Wir

setzen unternehmerisches Denken in Kundenerfolge um und gestalten den

technologischen Wandel. In unseren Geschäftsfeldern Pharma, Supply Chain und

Technologies bieten wir Produkte, Lösungen und Services, die begeistern und

Mehrwert für Kunden schaffen. Dabei setzen wir auf Ökosysteme, die die

Herausforderungen von heute und morgen lösen. Die Körber AG ist die

Holdinggesellschaft des Körber-Konzerns.

https://www.koerber.com/

Über Stellium

Stellium ist eine spezialisierte SAP-Beratungsfirma mit Fokus auf Supply Chain

und Manufacturing, die globale Unternehmen dabei unterstützt, ihre operativen

Prozesse zu optimieren und zu transformieren. Mit Hauptsitz in Houston, Texas,

sowie Niederlassungen in Nordamerika, dem Nahen Osten und Indien bietet Stellium

tiefgehende Expertise in SAP EWM, SAP TM, BN4L, SAP Integrated Business Planning

(IBP), SAP Digital Manufacturing, SAP PPDS, S/4HANA Cloud ERP sowie in

fortschrittlicher Supply-Chain-Analytik. Das Unternehmen setzt auf modernste

Technologien, darunter künstliche Intelligenz und datengetriebene Optimierung,

um Marktführer aus den Branchen Konsumgüter (CPG), Automobil, Life

Sciences/Pharma, Logistik und Fertigung dabei zu unterstützen, messbare

operative Exzellenz und nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

