OTS: LBS NordWest / Baufinanzierungsgeschäft der LBS NordWest zieht deutlich ...

Münster/Hannover (ots) - Eine deutliche Belebung ihres Baufinanzierungsgeschäfts
meldet die LBS NordWest für 2025. Das außerkollektive Kreditgeschäft stieg im
Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent auf 946 Millionen Euro, die von den Kunden
abgerufenen Bauspardarlehen legten um 15 Prozent auf 822 Millionen Euro zu.
Während die Zinsen für zehnjährige Hypotheken mittlerweile erneut Richtung vier
Prozent tendieren, kosten Bauspardarlehen oftmals nur die Hälfte und sichern
zudem die Baufinanzierung gegen Zinssprünge ab. "Das ist der erlebbare
Kernnutzen des Bausparens: Vor sieben Jahren haben diese Kunden begonnen zu
sparen, jetzt kommen sie zinsgünstig und vor allem sicher ins Eigenheim oder
nutzen das Geld für Umschuldung und Modernisierung", kommentiert LBS-Chef Frank
Demmer die Entwicklung.
Ein weiterer Beweis für die Rückkehr des Vertrauens in den Wohnungsmarkt: Die
Immobilientochter der LBS verzeichnet mit über 205 Millionen Euro (+ 8,4 %)
einen Rekordcourtageumsatz. Von den kooperierenden Sparkassen und den
LBS-Immobilienberatenden wurden in NRW, Niedersachsen, Berlin und Bremen 12.808
Wohnungen und Häuser (+ 4 %) vermittelt.
In der aktuellen Rentendiskussion bekennt sich auch die Politik weiter zur
Immobilie als wichtigem Baustein der privaten Altersvorsorge durch die
gleichberechtigte Anerkennung und geplante Vereinfachung der Eigenheimrente.
Frank Demmer: "Wir müssen als Gesellschaft wieder stärker auf Eigenverantwortung
setzen. Selbst wenn die Renten stabil bleiben, werden die Mieten
inflationsbedingt weiter steigen. Der Staat kann diese zusätzlichen Belastungen
nicht für alle ausgleichen. Das eigene Zuhause hingegen ist gelebte Vorsorge -
ein verlässlicher Schutz vor Altersarmut."
Beim Einstieg in das Bausparen ist dabei noch Überzeugungsarbeit zu leisten. Im
Neugeschäft erwartet die LBS eine Bausparsumme von 7,4 Milliarden Euro. Die
Herausforderung sei es jetzt, den Gedanken des Vorsparens nach den vielen Jahren
der Nullzinspolitik zurück in die Köpfe insbesondere der jungen Generation zu
bringen: "Nur wer sich frühzeitig schon mit kleinen Sparbeträgen auf den Weg
macht, wird als Normalverdiener das Ziel der eigenen vier Wände erreichen
können", ist Frank Demmer überzeugt. Vor diesem Hintergrund richtet die LBS
NordWest den Blick nach vorn. Nach seinen ersten 100 Tagen im Amt sieht der
Vorstandsvorsitzende das Institut strategisch klar positioniert: "Jetzt geht es
darum, das Vertrauen in Vorsorge, Eigentum und frühzeitiges Sparen weiter zu
stärken - gemeinsam mit unseren Sparkassenpartnern."
