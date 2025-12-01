DAX23.589 -1,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,34 -8,9%Nas23.337 -0,1%Bitcoin73.135 -6,2%Euro1,1620 +0,2%Öl63,09 -0,2%Gold4.238 +0,5%
DAX letztlich unter Druck -- NVIDIA macht Milliardendeal mit Synopsys -- Qualitätsmängel bei Airbus A320-Jets -- Bitcoin, BYD, Rheinmetall & Co., Palantir, PUMA, Siemens Energy, VW, TKMS im Fokus
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!

OTS: Neue Osnabrücker Zeitung / Paritätischer Gesamtverband fordert ...

01.12.25 17:50 Uhr

Paritätischer Gesamtverband fordert Sonderbesteuerung für

Rüstungsgewinne / Hauptgeschäftsführer Rock: "Befristete

Wer­bung

Übergewinnsteuer wäre fairer Ausgleich"- Reaktion auf Sipri-Zahlen

Osnabrück (ots) - Angesichts des anhaltenden Booms bei der Produktion von

Militärgütern appelliert der Paritätische Gesamtverband an die Bundesregierung,

eine Sonderbesteuerung für Rüstungsunternehmen auf den Weg zu bringen. "Eine

befristete Übergewinnsteuer wäre ein klarer, fairer Ausgleich: Sie schafft

finanzielle Spielräume für soziale Infrastruktur und stärkt den

Wer­bung

gesellschaftlichen Zusammenhalt", sagte Hauptgeschäftsführer Joachim Rock der

Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). Wer in Krisenzeiten außergewöhnliche Gewinne

erziele, trage auch eine besondere Verantwortung.

Mit der Forderung reagiert der Paritätische Gesamtverband auf die soeben vom

Sipri-Friedensforschungsinstitut vorgelegten Zahlen. Demnach stiegen die Umsätze

in der Rüstungsbranche auf ein neues Rekordhoch. Der Umsatz deutscher

Wer­bung

Rüstungsfirmen wuchs im internationalen Vergleich sogar überproportional.

Hauptgeschäftsführer Rock sagte der NOZ weiter: "Rüstungskonzerne profitieren

aktuell von sicherheitspolitischen Ausnahmebedingungen, während soziale Dienste

überproportional belastet sind". Das Prinzip einer Sondersteuer zugunsten der

gesamten Gesellschaft sei erprobt: "Der EU-Energiekrisenbeitrag hat gezeigt,

dass solche Instrumente funktionieren. Sicherheit bedeutet auch, eine stabile

soziale Infrastruktur bereitzuhalten".

Erst vor kurzem hatte die IG Metall Küste eine Übergewinnsteuer für

Rüstungsunternehmen gefordert. Deren Vorschlag sieht eine 50-prozentige Steuer

auf jene Gewinne vor, die mehr als 20 Prozent über dem Fünfjahresdurchschnitt

liegen.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/6170200

OTS: Neue Osnabrücker Zeitung