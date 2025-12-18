OTS: NTT DATA Business Solutions AG / NTT DATA akquiriert The Cloud People, ...
NTT DATA akquiriert The Cloud People, um seine ServiceNow-Expertise
und globale Reichweite zu stärken (FOTO)
Bielefeld (ots) - NTT DATA (https://de.nttdata.com/) gibt die Übernahme der The
Cloud People Group AS (https://www.thecloudpeople.com/de-de/) bekannt, einem der
größten reinen ServiceNow-Partner in Europa. The Cloud People wurde 2019
gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen. Das Unternehmen verfügt
über Standorte in Nordeuropa, den USA und Brasilien und wird künftig Teil von
NTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/), einer Business
Unit von NTT DATA, sein.
Als führender Anbieter von ServiceNow-Lösungen für mittelständische und große
Unternehmen bietet The Cloud People ein umfassendes Angebot, das alle Bereiche
der ServiceNow-Plattform abdeckt. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in
verschiedenen Bereichen, darunter IT-Servicemanagement, Incident-, Problem- und
Changemanagement, die Automatisierung von Routineprozessen, Ressourcenplanung,
Onboarding und Offboarding von Mitarbeitenden sowie Kundenservice und
Sicherheitsoperationen. Mit der Übernahme von The Cloud People erweitert NTT
DATA Business Solutions sein Portfolio um 130 aktive Kunden.
The Cloud People ist führend in der KI-Entwicklung von ServiceNow und verfügt
über ein eigenes AI Center of Excellence. Das Unternehmen hat bereits für mehr
als 20 Kunden in Nordeuropa messbare Ergebnisse erzielt. Gemeinsam mit der
globalen Expertise von NTT DATA Business Solutions beschleunigt The Cloud People
die Entwicklung intelligenter Prozesse und moderner KI-Lösungen, die Unternehmen
und Mitarbeitende optimal unterstützen.
"Mit der Übernahme von The Cloud People stärken wir unsere Präsenz in den
Nordics und Mitteleuropa", so Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business
Solutions. "SAP bleibt das Fundament unseres Geschäfts. Durch die Verbindung
unserer über 35-jährigen SAP-Expertise mit der starken ServiceNow-Kompetenz von
The Cloud People erweitern wir unser Portfolio um ergänzende Services. Ich bin
überzeugt, dass das dynamische Wachstum von The Cloud People und deren hoher
Qualitätsanspruch unsere Werte widerspiegeln und ideal ergänzen, beispielsweise
im Hinblick auf wirtschaftliche Stabilität und exzellenten Service."
Nicolaj Vang Jessen, Executive Managing Director Consulting GIIC und Nordics &
Eastern Europe, NTT DATA Business Solutions, ergänzt: "The Cloud People ist die
ideale Ergänzung unseres ServiceNow-Portfolios und eröffnet uns neue
Möglichkeiten in Nordeuropa. Gemeinsam mit ihren mehr als 300 Consultants werden
wir unsere Stärken bündeln und Synergien schaffen, um unseren Kunden noch
bessere Lösungen zu bieten."
"Der Zusammenschluss mit NTT DATA Business Solutions ist für uns ein
entscheidender Schritt, um Wachstum mit Stabilität zu verbinden - etwas, das uns
kein Finanzinvestor in dieser Form bieten könnte. Mit einem Global Top Employer
wie NTT DATA Business Solutions und seiner tiefgreifenden Prozess- und
Branchenexpertise schaffen wir gemeinsam ein ServiceNow-Angebot, das weit über
unsere Erwartungen hinausgeht," sagt Bjørn Jarl, CEO von The Cloud People.
ServiceNow und NTT DATA hatten bereits im Vorfeld angekündigt, ihre strategische
Partnerschaft weiter auszubauen, um die KI-gestützte Transformation von
Unternehmen weltweit voranzutreiben. Als Teil dieser Kooperation wurde NTT DATA
von ServiceNow zu einem strategischen Partner für KI-Delivery ernannt. Gemeinsam
engagieren sich die Unternehmen für die Entwicklung und Vermarktung
KI-gestützter Lösungen, die großflächige Automatisierung und operative Effizienz
ermöglichen. Diese Allianz schafft eine starke Basis für die Zusammenarbeit von
NTT DATA Business Solutions und The Cloud People, die darauf abzielt,
Innovationen voranzutreiben und weltweit zukunftsweisende, KI-basierte
ServiceNow-Lösungen bereitzustellen.
The Cloud People wird nach der Übernahme als eigenständiges Unternehmen unter
dem Markennamen "The Cloud People, an NTT DATA Business Solutions company"
agieren.
Weitere Informationen finden Sie unter https://nttdata-solutions.com/de/.
Über NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) ist ein weltweit
führender IT Service Provider mit Fokus auf SAP und einem leistungsstarken
Partnernetzwerk. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung unterstützen wir Unternehmen
weltweit auf ihrem Weg zum Intelligent Enterprise. Dafür liefern wir
End-to-End-Lösungen, die Wachstum und Erfolg nachhaltig beschleunigen - von der
strategischen Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und
darüber hinaus. Als globaler strategischer SAP-Partner treiben wir Innovationen
voran und nutzen neueste Technologien, um unsere Kunden individuell und
branchenübergreifend zu beraten. Unsere mehr als 18.300 engagierten
Mitarbeitenden in über 30 Ländern sind dafür täglich im Einsatz.
NTT DATA Business Solutions ist Teil von NTT DATA
(https://www.nttdata.com/global/en/). Der vertrauenswürdige globale KI-,
Business- und Technologieführer mit Hauptsitz in Tokio erwirtschaftet einen
Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Als One NTT DATA betreuen wir 75 % der
Fortune Global 100 und unterstützen unsere Kunden bei innovativen, optimierenden
und transformierenden Prozessen für ihren langfristigen Erfolg. NTT DATA ist
Teil der NTT Group.
Pressekontakt:
Jasmin Straeter
Head of Global Communications
NTT DATA Business Solutions AG
Königsbreede 1
33605 Bielefeld, Germany
T: +49 (0) 521 / 9 14 48 108
E-mail: mailto:jasmin.straeter@nttdata.com
