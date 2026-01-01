OTS: Opodo Deutschland / eDreams ODIGEO erwirkt Urteil gegen Ryanair: ...

eDreams ODIGEO erwirkt Urteil gegen Ryanair: Geldstrafe wegen

Missachtung einstweiliger Verfügung und Verpflichtung zur Unterlassung

Wer­bung Wer­bung

missbräuchlicher Praktiken

Hamburg (ots) -

- Deutsches Gericht verurteilt Ryanair wegen deutlicher Missachtung einer

verbindlichen, im letzten Jahr von eDreams ODIGEO erwirkten einstweiligen

Verfügung.

- Richter bestätigt, dass Ryanair die Ressourcen zur sofortigen Einhaltung

hatte, sich jedoch dagegen entschied und die Anordnung bis heute missachtet.

- In einer separaten Entscheidung erklärt das Gericht Ryanairs "nicht

Wer­bung Wer­bung

erstattungsfähige" Politik und missbräuchliche Gebühren für die Erstattung von

Steuern für illegal und ungültig.

- Das Urteil ergänzt eine wachsende Liste von Entscheidungen gegen Ryanairs

rechtswidriges Verhalten in ganz Europa, die zu historischen Geldstrafen in

Italien (EUR255 Mio.) und Spanien (EUR108 Mio.) geführt haben.

- eDreams ODIGEO fordert die EU-Behörden auf, die Rechtsstaatlichkeit gegen

Wer­bung Wer­bung

Ryanairs systematische Verstöße und Nichtbefolgung durchzusetzen.

Ryanair (NASDAQ: RYAAY; Euronext Dublin: RYA) ist vom Landgericht Hamburg wegen

seiner Weigerung, gerichtlichen Anordnungen nachzukommen, zu einer Geldstrafe

verurteilt worden. Dies ist ein weiterer Fall, in dem die Fluggesellschaft sich

weigert, die Rechtsstaatlichkeit zu respektieren.

In zwei separaten, von eDreams ODIGEO (http://www.edreamsodigeo.com) (im

Folgenden "eDO") erwirkten Urteilen hat das deutsche Gericht Ryanair nicht nur

wegen Ungehorsams gegenüber Gerichtsentscheidungen bestraft, sondern auch

mehrere der zentralen Geschäftspraktiken der Fluggesellschaft für rechtswidrig

erklärt.

Ryanairs systematisches Muster der Nichtbefolgung

Das deutsche Gericht verhängte eine Strafe gegen Ryanair wegen Verstoßes gegen

eine im Mai 2025 eDO erteilte einstweilige Verfügung. Der Richter urteilte, dass

die Fluggesellschaft ohne Rücksicht auf die gegen sie ergangene einstweilige

Verfügung handelte, indem sie verbotene Geschäftsbedingungen auf ihrer Website

beließ, obwohl sie zur Entfernung derselben angewiesen wurde.

Das Gericht wies Ryanairs Verteidigung, diese Verzögerungen seien "außerhalb

ihrer Kontrolle" gewesen, als unbegründet zurück. Es betonte, dass Ryanair als

große europäische Fluggesellschaft über die notwendigen Ressourcen verfügt, um

Gerichtsentscheidungen sofort zu befolgen, sich jedoch dagegen entschieden hat.

Ryanair verstößt gegen diese Anordnung bis heute.

Diese Entscheidung bekräftigt Ryanairs Missachtung der rechtlichen Autorität,

ein Trend, der in ganz Europa sichtbar ist. Das Urteil ergeht kurz nachdem

Ryanair in anderen Gerichtsbarkeiten Rekordstrafen hinnehmen musste, darunter

eine Geldstrafe von 256 Millionen Euro

(https://en.agcm.it/en/media/press-releases/2025/12/A568) in Italien wegen

Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung und eine Geldstrafe von 108

Millionen Euro (https://www.dsca.gob.es/es/comunicacion/notas-prensa/consumo-san

ciona-179-millones-euros-cinco-aerolineas-low-cost-practicas) in Spanien wegen

schwerwiegender Verstöße gegen Verbraucherrechte, neben früheren Verurteilungen

in Frankreich (https://www.quechoisir.org/actualite-droits-des-passagers-ryanair

-lourdement-condamnee-n116314/) unter anderem wegen der Verletzung von

EU-Fluggastrechtebestimmungen.

Von entscheidender Bedeutung ist, dass die Feststellung des deutschen Gerichts

eines mutwilligen Vorgehens ein spezifisches Muster der Behinderung bestätigt,

das die Praktiken der Fluggesellschaft an anderen Standorten widerspiegelt. In

Spanien verstößt Ryanair weiterhin eklatant gegen verbindliche Anordnungen des

Handelsgerichts Barcelona. Trotz einer beispiellosen formellen Warnung bezüglich

potenzieller strafrechtlicher Haftung (https://www.businesswire.com/news/home/20

240923282007/en/Ryanair-Issued-With-Criminal-Warning-Over-Breach-of-Court-Order-

to-Cease-Denigrating-eDreams-ODIGEO) wegen Ignorierung früherer einstweiliger

Maßnahmen ignoriert die Fluggesellschaft bis heute die gerichtliche Anordnung (h

ttps://finance.yahoo.com/news/repeat-offender-ryanair-again-convicted-123000299.

html), ihren unlauteren Wettbewerb einzustellen und verleumderische

Falschheiten, die Verbraucher irreführen, zurückzunehmen.

Angesichts dieses systematisch rechtswidrigen Verhaltens fordert eDreams ODIGEO

die Behörden in ganz Europa auf, dringend ihrer Pflicht nachzukommen und

Verbraucher vor Ryanairs widerspenstigem Verhalten zu schützen.

Gericht entscheidet über Ryanairs rechtswidrige Praktiken

In einer separaten, von eDO erwirkten, substanziellen Entscheidung hat das

Hamburger Gericht zentrale Säulen von Ryanairs verbraucherfeindlicher Strategie

demontiert:

- Täuschende Zustimmung: Das Gericht urteilte, dass Ryanairs Mechanismus zur

Erzwingung der Zustimmung des Nutzers durch einen "Suchen"-Button, der

automatisch ein Kästchen zur Zustimmung zu Allgemeinen Geschäftsbedingungen

aktiviert, untersagt ist. Das Urteil befand, dass dieses Design Verbraucher

täuscht, indem es ihnen vorgaukelt, eine Wahl getroffen zu haben, obwohl dies

nicht der Fall ist, und somit die Bedingungen, die Ryanair zur Einschränkung

der Passagiere verwendet, für ungültig erklärt.

- Missbräuchliche Beschränkungen der Erstattung: Das Gericht erklärte Ryanairs

pauschale "nicht erstattungsfähige" Politik (Klausel 10.1) für ungültig und

bestätigte, dass sie illegal sei, da sie dem gesetzlichen Recht widerspreche

und Passagiere über ihre Erstattungsansprüche irreführe.

- Illegale Gebühren: Die "Verwaltungsgebühr" der Fluggesellschaft für die

Bearbeitung von Steuerrückerstattungen wurde ebenfalls für ungültig erklärt.

Der Richter urteilte, dass diese Gebühr "unangemessen benachteiligend" sei, da

sie oft den Erstattungsbetrag selbst übersteige, was Ryanair effektiv erlaubt,

öffentliche Steuern, die dem Kunden zustehen, einzubehalten.

eDreams ODIGEO hat seit langem Bedenken hinsichtlich Ryanairs Verstoß gegen die

Erstattungsbestimmungen geäußert und fordert die Behörden auf, die Einhaltung

zum Schutz der Verbraucher durchzusetzen.

Guillaume Teissonnière, General Counsel bei eDreams ODIGEO, kommentierte:

"Ryanair beginnt das Jahr 2026 mit einem weiteren Gerichtsurteil, das seine

eklatante Missachtung des Gesetzes bestätigt. Diese deutschen Entscheidungen

sind besonders aufschlussreich, weil sie die Fluggesellschaft nicht nur für ihre

rechtswidrigen Praktiken verurteilen, sondern vor allem für ihre böswillige

Weigerung, Gerichtsentscheidungen zu befolgen. Die Feststellungen des Richters

zeigen einmal mehr Ryanairs vorsätzliches Muster der Obstruktion, das wir in

ganz Europa wiederholt sehen.

Es ist inakzeptabel, dass Ryanair weiterhin in Verletzung der geltenden Gesetze

in verschiedenen Gerichtsbarkeiten operieren darf. Diese systematische

Nichtbefolgung zerstört gleiche Wettbewerbsbedingungen in der Branche und

schädigt die Verbraucher jeden einzelnen Tag. Wir fordern die europäischen und

nationalen Behörden auf, ein für alle Mal ihrer Pflicht zur Durchsetzung der

Rechtsstaatlichkeit nachzukommen. Verbraucher müssen vor diesem widerspenstigen

Verhalten geschützt werden; keine Fluggesellschaft sollte berechtigt sein, die

Regeln zu umgehen, denen alle anderen folgen müssen."

Pressekontakt:

eDreams ODIGEO D-A-CH

mailto:press.dach@edreamsodigeo.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/101081/6192696

OTS: Opodo Deutschland