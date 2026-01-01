OTS: ORTEC BV / ORTEC erweitert seine Präsenz im deutschen Gesundheitswesen ...
ORTEC erweitert seine Präsenz im deutschen Gesundheitswesen durch die
strategische Übernahme von Klages & Partner (FOTO)
Zoetermeer, Niederlande (ots) - Durch die Übernahme erweitert ORTEC sein
Portfolio um mehr als 200 Kunden aus dem Gesundheitswesen und
branchenspezifisches Know-how im Bereich Workforce Management
ORTEC, ein weltweit führender Anbieter von Software für Lieferkettenplanung und
Personalmanagement, gab heute die strategische Übernahme von Klages & Partner
bekannt. Ein deutscher Entwickler von Software für die Personalplanung und
-steuerung in Krankenhäusern, Kliniken und Pflegeeinrichtungen, die den
komplexen Anforderungen des modernen Gesundheitswesens gerecht wird. Klages &
Partner betreut über 200 Kunden im Gesundheitswesen, vorwiegend in Deutschland.
Diese Akquisition unterstützt das strategische Ziel von ORTEC im Bereich
Workforce Management, seine Position im deutschen Gesundheitssektor zu stärken.
Dabei baut ORTEC auf jahrzehntelanger Erfahrung und seiner etablierten
Marktführerschaft im Bereich Personaleinsatzplanung für den niederländischen
Gesundheitsmarkt sowie auf einem bestehenden Kundenstamm in Belgien, Finnland,
Deutschland, Großbritannien und Australien auf. ORTEC erweitert somit seine
branchenspezifische Expertise in Deutschland und legt nach wie vor den
Schwerpunkt darauf, Klarheit, Zuverlässigkeit und menschenfokussierte
Technologie im gesamten Lösungsportfolio zu bieten.
"Klages & Partner möchte wie wir die Arbeit für Menschen in komplexen
Betriebsumgebungen verbessern", sagt Georgios Sarigiannidis, CEO von ORTEC.
"Gemeinsam können wir Unternehmen im Gesundheitswesen noch leistungsfähigere und
benutzerfreundlichere Tools zur Planung, Verwaltung und Optimierung ihres
Personaleinsatzes anbieten, wodurch letztlich die Gesundheitsversorgung und die
Zufriedenheit der Mitarbeitenden verbessert werden."
Das 1991 gegründete Unternehmen Klages & Partner entwickelt und vertreibt
Software, die in enger Zusammenarbeit mit Fachleuten aus dem Gesundheitswesen
entwickelt wird, um die besonderen Herausforderungen der Personalplanung im
klinischen Bereich zu bewältigen. Seine Lösungen vereinfachen die komplexe
Personaleinsatzplanung und gewährleisten gleichzeitig Fairness, Effizienz und
Compliance, sodass sich die Teams in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen auf
die wirklich wichtigen Aufgaben konzentrieren können: die Versorgung der
Patientinnen und Patienten.
ORTEC und Klages & Partner verfolgen gemeinsam das Ziel, Mehrwert für Kunden zu
schaffen, praktische Innovationen zu entwickeln und Lösungen zu finden, die
medizinisches Fachpersonal wirklich unterstützen. ORTEC verfügt über langjährige
Erfahrung in der Personaleinsatzplanung für im Gesundheitswesen tätige
Unternehmen, während Klages & Partner fundierte Kenntnisse des lokalen Marktes
und vertrauensvolle Beziehungen innerhalb des deutschen Pflegesektors einbringt.
Die Transaktion wurde Ende Dezember 2025 abgeschlossen.
Über ORTEC
Seit mehr als 40 Jahren entwickelt ORTEC Software für die Lieferkettenplanung
und das Personalmanagement. Wir helfen Unternehmen dabei, ihre Mitarbeitenden
und Ressourcen auch in Zeiten des Wandels optimal einzusetzen. Durch den Einsatz
unserer bewährten KI-gestützten Technologie werden Störfaktoren und
Reibungsverluste beseitigt, sodass Menschen ungestört arbeiten können. Unser
Ziel ist einfach: Unsere Software sorgt für Vertrauen, Fairness und
Zuverlässigkeit, damit sich jeder auf die wirklich wichtigen Aufgaben
konzentrieren kann. ORTEC wird von Battery Ventures unterstützt. Erfahren Sie
mehr unter ortec.com.
Über Klages & Partner
Klages & Partner entwickelt und vertreibt Software für die Personalplanung und
-steuerung im klinischen Bereich in enger Zusammenarbeit mit Fachleuten aus dem
Krankenhaussektor. Das Unternehmen mit mehr als 200 Kunden vorwiegend in
Deutschland hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Personalplanung im
Gesundheitswesen effektiv, fair und nachhaltig zu gestalten.
