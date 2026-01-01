OTS: ORTEC BV / ORTEC erweitert seine Präsenz im deutschen Gesundheitswesen ...

ORTEC erweitert seine Präsenz im deutschen Gesundheitswesen durch die

strategische Übernahme von Klages & Partner (FOTO)

Wer­bung Wer­bung

Zoetermeer, Niederlande (ots) - Durch die Übernahme erweitert ORTEC sein

Portfolio um mehr als 200 Kunden aus dem Gesundheitswesen und

branchenspezifisches Know-how im Bereich Workforce Management

ORTEC, ein weltweit führender Anbieter von Software für Lieferkettenplanung und

Personalmanagement, gab heute die strategische Übernahme von Klages & Partner

bekannt. Ein deutscher Entwickler von Software für die Personalplanung und

Wer­bung Wer­bung

-steuerung in Krankenhäusern, Kliniken und Pflegeeinrichtungen, die den

komplexen Anforderungen des modernen Gesundheitswesens gerecht wird. Klages &

Partner betreut über 200 Kunden im Gesundheitswesen, vorwiegend in Deutschland.

Diese Akquisition unterstützt das strategische Ziel von ORTEC im Bereich

Workforce Management, seine Position im deutschen Gesundheitssektor zu stärken.

Dabei baut ORTEC auf jahrzehntelanger Erfahrung und seiner etablierten

Wer­bung Wer­bung

Marktführerschaft im Bereich Personaleinsatzplanung für den niederländischen

Gesundheitsmarkt sowie auf einem bestehenden Kundenstamm in Belgien, Finnland,

Deutschland, Großbritannien und Australien auf. ORTEC erweitert somit seine

branchenspezifische Expertise in Deutschland und legt nach wie vor den

Schwerpunkt darauf, Klarheit, Zuverlässigkeit und menschenfokussierte

Technologie im gesamten Lösungsportfolio zu bieten.

"Klages & Partner möchte wie wir die Arbeit für Menschen in komplexen

Betriebsumgebungen verbessern", sagt Georgios Sarigiannidis, CEO von ORTEC.

"Gemeinsam können wir Unternehmen im Gesundheitswesen noch leistungsfähigere und

benutzerfreundlichere Tools zur Planung, Verwaltung und Optimierung ihres

Personaleinsatzes anbieten, wodurch letztlich die Gesundheitsversorgung und die

Zufriedenheit der Mitarbeitenden verbessert werden."

Das 1991 gegründete Unternehmen Klages & Partner entwickelt und vertreibt

Software, die in enger Zusammenarbeit mit Fachleuten aus dem Gesundheitswesen

entwickelt wird, um die besonderen Herausforderungen der Personalplanung im

klinischen Bereich zu bewältigen. Seine Lösungen vereinfachen die komplexe

Personaleinsatzplanung und gewährleisten gleichzeitig Fairness, Effizienz und

Compliance, sodass sich die Teams in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen auf

die wirklich wichtigen Aufgaben konzentrieren können: die Versorgung der

Patientinnen und Patienten.

ORTEC und Klages & Partner verfolgen gemeinsam das Ziel, Mehrwert für Kunden zu

schaffen, praktische Innovationen zu entwickeln und Lösungen zu finden, die

medizinisches Fachpersonal wirklich unterstützen. ORTEC verfügt über langjährige

Erfahrung in der Personaleinsatzplanung für im Gesundheitswesen tätige

Unternehmen, während Klages & Partner fundierte Kenntnisse des lokalen Marktes

und vertrauensvolle Beziehungen innerhalb des deutschen Pflegesektors einbringt.

Die Transaktion wurde Ende Dezember 2025 abgeschlossen.

Über ORTEC

Seit mehr als 40 Jahren entwickelt ORTEC Software für die Lieferkettenplanung

und das Personalmanagement. Wir helfen Unternehmen dabei, ihre Mitarbeitenden

und Ressourcen auch in Zeiten des Wandels optimal einzusetzen. Durch den Einsatz

unserer bewährten KI-gestützten Technologie werden Störfaktoren und

Reibungsverluste beseitigt, sodass Menschen ungestört arbeiten können. Unser

Ziel ist einfach: Unsere Software sorgt für Vertrauen, Fairness und

Zuverlässigkeit, damit sich jeder auf die wirklich wichtigen Aufgaben

konzentrieren kann. ORTEC wird von Battery Ventures unterstützt. Erfahren Sie

mehr unter ortec.com.

Über Klages & Partner

Klages & Partner entwickelt und vertreibt Software für die Personalplanung und

-steuerung im klinischen Bereich in enger Zusammenarbeit mit Fachleuten aus dem

Krankenhaussektor. Das Unternehmen mit mehr als 200 Kunden vorwiegend in

Deutschland hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Personalplanung im

Gesundheitswesen effektiv, fair und nachhaltig zu gestalten.

Pressekontakt:

Rebecca Noble

Vice President Corporate Communications

mailto:rebecca.noble@ortec.com

+31 6 1516 6704

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181825/6195223

OTS: ORTEC BV