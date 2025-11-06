OTS: Polarise GmbH / Polarise erweitert sein AI Factory Portfolio in ...

Polarise erweitert sein AI Factory Portfolio in Deutschland mit neuem

Rechenzentrum in München

Paderborn (ots) -

- Neues Rechenzentrum entsteht in München

- Polarise baut und betreibt die spezialisierte Infrastruktur für KI-Server

- Deutsche Telekom errichtet auf dieser Grundlage die deutsche "Industrial AI

Cloud''

Polarise ist Infrastruktur-Partner für den Bau eines neuen, hoch-spezialisierten

Rechenzentrums für Künstliche Intelligenz (auch als "KI-Fabrik'' bzw. "AI

Factory" bezeichnet) in München. Vom Konzept über die hochdichte

Energieversorgung und dem KI-zentrierten Design bis ans Rack ist Polarise für

die spezialisierte Infrastruktur des Rechenzentrums verantwortlich. Dieses wird

zukünftig eine sichere, skalierbare und energieeffiziente Infrastruktur für die

souveräne Nutzung von KI durch deutsche und europäische Industrie bereitstellen:

Die Deutsche Telekom nutzt die bereits im Bau befindliche AI Factory als

Grundlage für die Industrial AI Cloud.

"Damit entsteht eine der leistungsstärksten KI-Infrastrukturen Deutschlands

direkt im Herzen Münchens, Jahre vor vergleichbaren Projekten in anderen Teilen

Deutschlands", sagt Michel Boutouil, CEO von Polarise.

Polarise greift bei der Planung und Umsetzung auf seine gesamte Erfahrung in der

Bereitstellung souveräner KI-Infrastrukturen in ganz Europa zurück. Eine

ähnliche Anlage wurde erst kürzlich in Oslo errichtet. Weitere KI-Fabriken des

Unternehmens sind in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen geplant oder bereits

im Bau.

"Wir können nicht darauf warten, dass die von der EU angekündigten Gigafactories

errichtet werden'', ergänzt Boutouil. "Der Wettlauf um KI wird bereits heute -

im Jahr 2025 - entschieden, nicht erst in zwei oder drei Jahren. Es besteht

dringender Handlungsbedarf."

Polarise setzt daher auf ein agiles wie ressourcenschonendes Konzept: Die

Wiederverwendung existierender Infrastrukturen in Verbindung mit Polarise' "AI

Pods" (man denke an ein kleines Rechenzentrum innerhalb eines Rechenzentrums)

ermöglicht die rasche Implementierung der benötigten Rechenleistung bei

gleichzeitiger Einsparung extensiver und zeitaufwendiger Neubauten. So entsteht

eine hoch skalierbare Infrastruktur, die auf die extrem energiedichten

Anforderungen von KI ausgelegt ist. Auch die von den KI-Servern erzeugte Abwärme

wird wiederverwendet. Analog zu der bestehenden Anlage in Oslo, bei der die

Abwärme zur Heizung des nahegelegenen internationalen Flughafens genutzt wird,

wird auch hier an einem entsprechenden Fernwärmekonzept gearbeitet.

Das geplante Rechenzentrum wird dabei in Rekordzeit erbaut: Bereits Anfang des

neuen Jahres werden erste Hochleistungs-KI-Chips durch die Telekom für die

Industrial AI Cloud in Betrieb genommen.

Mehr zur Industrial AI Cloud der Deutschen Telekom: https://www.telekom.com/de/m

edien/medieninformationen/detail/ki-souveraenitaet-fuer-deutschland-und-europa-1

098686

Über Polarise

Polarise ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den

Betrieb souveräner KI-Fabriken in Deutschland und Europa spezialisiert hat.

Diese hochmodernen Rechenzentren bieten überlegene Rechenleistung und sind

speziell auf die Anforderungen der KI-Branche zugeschnitten. Mit dem Fokus auf

europäische Datenhoheit und Nachhaltigkeit setzt Polarise neue Maßstäbe im

Bereich der digitalen Infrastruktur und Künstlichen Intelligenz.

http://www.polarise.eu

