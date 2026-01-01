OTS: Polarise GmbH / Polarise und Macquarie geben Finanzierung über bis zu ...
Polarise und Macquarie geben Finanzierung über bis zu 117 Millionen
Euro für europäische KI-Ambitionen bekannt
Paderborn (ots) - - Polarise. GmbH ("Polarise"), ein führender NVIDIA
Cloud-Partner, und die Macquarie Group (Macquarie) haben eine strategische
Finanzierungspartnerschaft über bis zu 117 Millionen Euro bekannt gegeben.
Die Finanzierung, die von der Abteilung "Specialised and Asset Finance"
innerhalb des Geschäftsbereichs "Commodities and Global Markets" von Macquarie
bereitgestellt wird, dient der Ausstattung des KI-Rechenzentrums ("KI-Fabrik")
von Polarise in München sowie weiterer KI-Rechenzentrums- und
GPU-Entwicklungsprojekte in ganz Deutschland und dem übrigen Europa.
Als führender Spezialist für den Bau von KI-Fabriken spielt Polarise eine
zentrale Rolle beim Aufbau der spezialisierten KI-Infrastruktur für die neue
industrielle Cloud-Plattform in Deutschland, wobei die KI-Fabrik in München das
Herzstück der Initiative bildet.
Die maßgeschneiderte Finanzierung von Macquarie ermöglicht es Polarise, den
Ausbau der KI-Fabrik wie geplant voranzutreiben und die Infrastruktur
rechtzeitig für den geplanten Start Anfang 2026 bereitzustellen.
Michel Boutouil, CEO von Polarise, erklärt: "Diese Finanzierung ist entscheidend
dafür, dass wir unsere Vision verwirklichen können, Deutschlands KI-getriebene
industrielle Transformation zu unterstützen und das Rückgrat für die
KI-Ambitionen Europas bauen. Die Fähigkeit von Macquarie, agil zu handeln,
kombiniert mit ihrem tiefen Verständnis des KI- und Rechenzentrumssektors, hat
maßgeblich dazu beigetragen, dieses Projekt zu ermöglichen. Das KI-Rechenzentrum
in München wird für unsere Kunden neue Maßstäbe in Sachen Zuverlässigkeit,
Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit setzen."
Tom McDonell, Associate Director in der Abteilung Specialised and Asset Finance
von Macquarie, sagt: "Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Polarise dieses
bahnbrechende Projekt zu unterstützen, und sind von deren fundiertem
HPC-Know-how sehr beeindruckt. Diese Partnerschaft spiegelt unser gemeinsames
Engagement für Innovation und die Förderung transformativer Technologien im
Bereich der KI-Infrastruktur wider."
Die Abteilung Specialised and Asset Finance von Macquarie verfügt über fundierte
Fachkenntnisse in der Strukturierung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen für
KI- und HPC-Infrastrukturprojekte weltweit.
Über Polarise GmbH
Polarise ist einer der wenigen End-to-End-Anbieter von KI-fähigen Rechenzentren
in Deutschland und entwickelt und betreibt seine nachhaltigen, hocheffizienten
KI-Fabriken an Top-Standorten in Deutschland und Europa. Polarise bietet Zugang
zu souveräner KI-Rechenleistung, unter anderem über eine eigene Cloud-Plattform,
die es Unternehmen ermöglicht, die Rechenleistung einfach zu integrieren und zu
nutzen. Das gesamte Portfolio reicht von KI-Colocation und privaten KI-Clouds
bis hin zu APIs für die direkte und einfache Nutzung von KI durch Unternehmen.
Polarise hat eine entscheidende Mission: den Aufbau einer souveränen
europäischen KI-Infrastruktur - nicht in zwei oder drei Jahren, sondern jetzt.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.polarise.eu
Über die Macquarie Group
Die Macquarie Group Limited (Macquarie) ist eine globale
Finanzdienstleistungsgruppe, die ihren Kunden Vermögensverwaltung, Privatkunden-
und Geschäftsbankengeschäft, Vermögensverwaltung, Leasing und
Vermögensfinanzierung, Marktzugang, Rohstoffhandel, Entwicklung erneuerbarer
Energien, Fachberatung und Zugang zu Kapital und Kapitalanlagen bietet.
Macquarie wurde 1969 gegründet und beschäftigt über 19.000 Mitarbeiter in 31
Märkten. Zum 30. September 2025 verwaltete sie ein Vermögen von 540,6 Milliarden
Euro.
Das Team für Spezial- und Vermögensfinanzierung von Macquarie bietet
spezialisierte Finanz- und Vermögensverwaltungslösungen und stellt Kunden
weltweit flexible Leasing-, besicherte Kredit-, Eigenkapital- und
Ausrüstungsberatungsdienstleistungen zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.macquarie.com.
Pressekontakt:
Polarise GmbH:
Marc Gazivoda
mailto:m.gazivoda@polarise.eu
Macquarie Group:
Celina Cornwell
mailto:celina.cornwell@macquarie.com
