OTS: Polarise GmbH / Polarise und Macquarie geben Finanzierung über bis zu ...

Polarise und Macquarie geben Finanzierung über bis zu 117 Millionen

Euro für europäische KI-Ambitionen bekannt

Paderborn (ots) - - Polarise. GmbH ("Polarise"), ein führender NVIDIA

Cloud-Partner, und die Macquarie Group (Macquarie) haben eine strategische

Finanzierungspartnerschaft über bis zu 117 Millionen Euro bekannt gegeben.

Die Finanzierung, die von der Abteilung "Specialised and Asset Finance"

innerhalb des Geschäftsbereichs "Commodities and Global Markets" von Macquarie

bereitgestellt wird, dient der Ausstattung des KI-Rechenzentrums ("KI-Fabrik")

von Polarise in München sowie weiterer KI-Rechenzentrums- und

GPU-Entwicklungsprojekte in ganz Deutschland und dem übrigen Europa.

Als führender Spezialist für den Bau von KI-Fabriken spielt Polarise eine

zentrale Rolle beim Aufbau der spezialisierten KI-Infrastruktur für die neue

industrielle Cloud-Plattform in Deutschland, wobei die KI-Fabrik in München das

Herzstück der Initiative bildet.

Die maßgeschneiderte Finanzierung von Macquarie ermöglicht es Polarise, den

Ausbau der KI-Fabrik wie geplant voranzutreiben und die Infrastruktur

rechtzeitig für den geplanten Start Anfang 2026 bereitzustellen.

Michel Boutouil, CEO von Polarise, erklärt: "Diese Finanzierung ist entscheidend

dafür, dass wir unsere Vision verwirklichen können, Deutschlands KI-getriebene

industrielle Transformation zu unterstützen und das Rückgrat für die

KI-Ambitionen Europas bauen. Die Fähigkeit von Macquarie, agil zu handeln,

kombiniert mit ihrem tiefen Verständnis des KI- und Rechenzentrumssektors, hat

maßgeblich dazu beigetragen, dieses Projekt zu ermöglichen. Das KI-Rechenzentrum

in München wird für unsere Kunden neue Maßstäbe in Sachen Zuverlässigkeit,

Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit setzen."

Tom McDonell, Associate Director in der Abteilung Specialised and Asset Finance

von Macquarie, sagt: "Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Polarise dieses

bahnbrechende Projekt zu unterstützen, und sind von deren fundiertem

HPC-Know-how sehr beeindruckt. Diese Partnerschaft spiegelt unser gemeinsames

Engagement für Innovation und die Förderung transformativer Technologien im

Bereich der KI-Infrastruktur wider."

Die Abteilung Specialised and Asset Finance von Macquarie verfügt über fundierte

Fachkenntnisse in der Strukturierung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen für

KI- und HPC-Infrastrukturprojekte weltweit.

Über Polarise GmbH

Polarise ist einer der wenigen End-to-End-Anbieter von KI-fähigen Rechenzentren

in Deutschland und entwickelt und betreibt seine nachhaltigen, hocheffizienten

KI-Fabriken an Top-Standorten in Deutschland und Europa. Polarise bietet Zugang

zu souveräner KI-Rechenleistung, unter anderem über eine eigene Cloud-Plattform,

die es Unternehmen ermöglicht, die Rechenleistung einfach zu integrieren und zu

nutzen. Das gesamte Portfolio reicht von KI-Colocation und privaten KI-Clouds

bis hin zu APIs für die direkte und einfache Nutzung von KI durch Unternehmen.

Polarise hat eine entscheidende Mission: den Aufbau einer souveränen

europäischen KI-Infrastruktur - nicht in zwei oder drei Jahren, sondern jetzt.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.polarise.eu

Über die Macquarie Group

Die Macquarie Group Limited (Macquarie) ist eine globale

Finanzdienstleistungsgruppe, die ihren Kunden Vermögensverwaltung, Privatkunden-

und Geschäftsbankengeschäft, Vermögensverwaltung, Leasing und

Vermögensfinanzierung, Marktzugang, Rohstoffhandel, Entwicklung erneuerbarer

Energien, Fachberatung und Zugang zu Kapital und Kapitalanlagen bietet.

Macquarie wurde 1969 gegründet und beschäftigt über 19.000 Mitarbeiter in 31

Märkten. Zum 30. September 2025 verwaltete sie ein Vermögen von 540,6 Milliarden

Euro.

Das Team für Spezial- und Vermögensfinanzierung von Macquarie bietet

spezialisierte Finanz- und Vermögensverwaltungslösungen und stellt Kunden

weltweit flexible Leasing-, besicherte Kredit-, Eigenkapital- und

Ausrüstungsberatungsdienstleistungen zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.macquarie.com.

