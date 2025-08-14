OTS: RTG Retail Trade Group GmbH / RTG International schließt sich Carrefour ...

RTG International schließt sich Carrefour und Coopérative U zur

Gründung der neuen europäischen Einkaufsallianz Concordis an

Wer­bung Wer­bung

Hamburg, Massy und Rungis (ots) - RTG International schließt sich mit Carrefour

und Coopérative U zusammen, um die neue europäische Einkaufsallianz Concordis

ins Leben zu rufen, deren Gründung bereits am 7. Juli angekündigt wurde.

RTG International wird die Einkaufspreisverhandlungen im Rahmen der

Concordis-Lieferanten konsolidieren. RTG International handelt im Auftrag der,

überwiegend in Familienbesitz befindlichen deutschen Einzelhändler Rossmann,

Wer­bung Wer­bung

Globus, Bartels-Langness, Bünting, Netto, tegut..., Kaes und Klaas & Kock.

Zusammen repräsentiert diese Gruppe einen Außenumsatz von knapp 31 Mrd. EUR in

rund 570 SB-Warenhäusern und Verbrauchermärkten, 770 Super- und Discountmärkten

und 2.230 Drogerien.

"In einem herausfordernden Markt, in dem die Kaufkraft stark unter Druck steht,

ermöglicht uns die Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern unsere

Wer­bung Wer­bung

Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Das ist ein klarer Vorteil für unsere Kunden",

bestätigt Stephanie Lotter, Geschäftsführerin GLOBUS Markthallen Holding.

Zusammen repräsentieren die drei Gründungspartner von Concordis einen

Außenumsatz von über 125 Milliarden Euro. Mit Vertriebsformaten, die in

Frankreich, Deutschland und Spanien gut etabliert sind, decken die drei Partner

eine breite Palette komplementärer Ladenformate (Hypermärkte, Supermärkte,

Discounter, Convenience-Stores, Drogerien usw.) ab, in einigen der

wettbewerbsintensivsten Märkte Europas.

"Durch den Beitritt zu Concordis profitieren unsere deutschen Händler von einer

verbesserten Position in internationalen Verhandlungen. Diese Partnerschaft ist

entscheidend für unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit", bestätigt Michael

Kutz, Geschäftsführer RTG International.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Verbesserung der Einkaufsbedingungen

mit großen multinationalen Anbietern von Markenartikeln. Durch die Schaffung von

Synergien wird die Allianz Kosten senken, die Produktivität steigern, die

Produktqualität verbessern, die Innovation stärken und besser auf die

Erwartungen der Verbraucher reagieren.

Die drei Partner teilen eine gemeinsame Vision von Lieferantenbeziehungen -

vertrauensvoll und transparent, auf gegenseitiger Entwicklung aufbauend und

unter Berücksichtigung der Aufrechterhaltung wichtiger Gleichgewichte in den

Lieferketten der Agrar- und Lebensmittelindustrie .

Carrefour, Coopérative U und RTG International beabsichtigen, zu einem späteren

Zeitpunkt weitere starke Partner aufzunehmen, die auf der Grundlage ihrer Größe

in ihren lokalen Märkten ausgewählt werden, um eine führende europäische

Einkaufsallianz aufzubauen.

Die Gründung dieser neuen europäischen Einkaufsallianz wurde von den drei

Gründungspartnern den französischen und deutschen Wettbewerbsbehörden

mitgeteilt, so dass Concordis bereits für die Verhandlungen des Jahres 2026 die

Tätigkeit aufnehmen kann. In Bezug auf ihre jeweilige Entwicklungs- und

Geschäftspolitik behalten die Partner dabei die volle Entscheidungsautonomie.

Auch die Zusammenarbeit der RTG-Partner mit der Markant ist hiervon unberührt

und wird unverändert fortgeführt.

Alexandre BOMPARD, Chairman und Chief Executive Officer von Carrefour ergänzt:

"Die Integration von RTG International in Concordis ist ein entscheidender

Schritt in der Konsolidierung unserer europäischen Allianz. Es bestätigt die

Attraktivität und Relevanz unseres Projekts, eine schlagkräftige

Einkaufskoalition aufzubauen, die in der Lage ist, ihren Mitgliedern einen

verstärkten Wettbewerbsvorteil zu bieten. Mit der Integration von RTG

International bringt Concordis nun zwei der größten Absatzmärkte in Europa

zusammen und stärkt seine Verhandlungsmacht auf kontinentaler Ebene. Darüber

hinaus ist die wachsende Vielfalt der vertretenen Vertriebskanäle - der

großflächige Lebensmitteleinzelhandel über den Fachhandel bis hin zum stark

wachsenden Drogeriemarkt - eine große Bereicherung im Dialog mit den

Herstellern."

Dominique SCHELCHER, Chairman und Chief Executive Officer von Coopérative U,

fügt hinzu:

"Wir freuen uns, RTG International in unserer neuen europäischen Einkaufsallianz

willkommen zu heißen, die mit Carrefour gegründet wurde. Dieser Eintritt

unterstreicht die Bedeutung von Concordis und wird es uns ermöglichen, unsere

Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, was der Kaufkraft unserer Kunden im Einklang

mit unserem Strategieplan CAP 15 zugutekommt. Dieser neue deutsche Partner, der

sich in erster Linie aus Familienunternehmen zusammensetzt, die eng mit der

lokalen Gemeinschaft verbunden sind, stärkt die unternehmerische Dynamik unserer

Allianz im Einklang mit den Werten von Coopérative U."

Über RTG International

Die RTG International GmbH ist ein Unternehmen der Gesellschafter Rossmann,

Globus, Bartels-Langness, Bünting, tegut..., Netto, Kaes und Klaas & Kock.

Aufgabe der RTG International ist das nationale Einkaufsvolumen der RTG-Partner

in einer internationalen Einkaufsallianz zu bündeln. Die RTG International

bietet damit die Plattform für die Bereitstellung, Vermittlung und Unterstützung

von Dienstleistungen im Einzel- und Großhandel. Der Hauptsitz des Unternehmens

befindet sich in Hamburg. Geschäftsführer ist Herr Michael Kutz.

http://www.rtgroup.de

Über Carrefour

Mit einem Multiformat-Netzwerk von über 15.000 Filialen in mehr als 40 Ländern

ist die Carrefour-Gruppe einer der weltweit führenden Lebensmitteleinzelhändler.

Im Jahr 2024 erwirtschaftete Carrefour einen Umsatz von 94,6 Milliarden Euro.

Das Netzwerk integrierter Filialen beschäftigt über 300.000 Mitarbeiter, die

alle dazu beitragen, Carrefour zu einem weltweit führenden Lebensmittelhändler

für alle zu machen - indem es überall und zu einem vernünftigen Preis Zugang zu

hochwertigen Lebensmitteln bietet. Insgesamt arbeiten weltweit mehr als 500.000

Menschen unter dem Banner von Carrefour. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie

https://www.carrefour.com/en, folgen Sie uns auf X ( @news_carrefour

(https://x.com/news_carrefour) ) und auf LinkedIn ( Carrefour

(https://www.linkedin.com/company/carrefour/) ).

Über Coopérative U

Bei Coopérative U stehen wir für eine andere Art des Einzelhandels - eine, die

auf starken Werten und niedrigen Preisen basiert. Mit einer über 131-jährigen

Geschichte vereint Coopérative U heute 1.800 Filialen (Hyper U, Super U, U

Express, Utile) in Frankreich und im Ausland, die von mehr als 75.000

Mitarbeitern unterstützt werden. Über unsere landwirtschaftlichen Lieferketten

in 61 U pflegen wir langfristige Partnerschaften mit über 6.000 Landwirten und

fördern ein französisches Landwirtschaftsmodell, das auf Ernährungssouveränität,

fairer Vergütung der Erzeuger und nachhaltigen Anbaumethoden basiert. Als

unabhängige Einzelhändler, die tief in den lokalen Gemeinschaften verankert

sind, handeln wir jeden Tag, um niedrige Preise, verantwortungsvolle und

hochwertige U-Markenprodukte, lokale Beschaffung und nachhaltigere

Konsumentscheidungen anzubieten.

http://www.magasins-u.com

Pressekontakt - RTG International

Michael Kutz

mailto:michael.kutz@rtgroup.de

+49 40 325 122 10

Pressekontakt - Carrefour

Tel: +33 (0)1 58 47 88 80

E-Mail: mailto:presse_france@carrefour.com

Pressekontakt - Coopérative U

Fabien BRUNEL

Leiter Pressearbeit und Unternehmenskommunikation

mailto:fabien.brunel@cooperative-u.fr

Tel: +33 (0)6 08 51 90 11

TBWA\Unternehmen

mailto:cooperativeU@tbwa-corporate.co

Pressekontakt:

RTG Retail Trade Group GmbH

Sandra Reinert

Tasköprüstraße 1

22761 Hamburg

Tel.: +49 (40) 325 122-25

E-Mail: mailto:sandra.reinert@rtgroup.de

http://www.RTGroup.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131027/6095794

OTS: RTG Retail Trade Group GmbH