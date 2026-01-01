OTS: SOLIT Group AG / Bullion International Group (BIG), Teil der MKS PAMP ...

Bullion International Group (BIG), Teil der MKS PAMP GROUP,

unterzeichnet verbindliche Vereinbarung zur Akquisition der SOLIT

Wer­bung Wer­bung

Group AG

Tägerwilen (ots) - Strategisches Ziel der Transaktion ist die Schaffung eines

führenden integrierten europäischen Edelmetall-Ökosystems.

Die SOLIT Group AG und die Bullion International Group (BIG) haben einen

verbindlichen Vertrag über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der SOLIT

Group AG unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion ist für das zweite Quartal

2026 vorgesehen. Auch in Zukunft werden die Gründer und die bisherigen

Wer­bung Wer­bung

Hauptaktionäre der SOLIT, Robert Vitye, Tim Schieferstein und Thomas Hellener,

die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich mitgestalten.

BIG wurde 2024 von der MKS PAMP GROUP gegründet, ein weltweit integrierter

Marktführer in der Edelmetallverarbeitung. Mit BIG verfolgt die MKS PAMP GROUP

ihr Ziel, eine global führende, vollständig integrierte Handelsplattform für

physische Edelmetalle aufzubauen. "Wir freuen uns auf die neue Zusammenarbeit,

Wer­bung Wer­bung

da sie zusätzliche Möglichkeiten eröffnen wird: Sie erweitert unseren

Handlungsspielraum, beschleunigt Innovationen und hebt unser gemeinsames

Erfolgspotenzial auf ein neues Niveau", so Robert Vitye, CEO der SOLIT Group AG.

Die Partnerschaft basiert auf klarer strategischer Komplementarität und einer

gemeinsamen langfristigen Ausrichtung. Im Fokus stehen für die SOLIT drei

Kernziele: die beschleunigte Internationalisierung vor dem Hintergrund eines

außergewöhnlichen makroökonomischen Umfelds, die effiziente Sicherstellung der

physischen Edelmetallversorgung durch direkten Zugang zur integrierten

Wertschöpfungskette der MKS PAMP GROUP, einschließlich des ikonischen PAMP®

Markenportfolios. Robert Vitye wird weiterhin als SOLIT-CEO fungieren und die

Verantwortung für ganz Europa im Rahmen der globalen Wachstumsstrategie von BIG

übernehmen.

"Wir haben einen Partner gefunden, der unsere Werte und Ziele teilt und nutzen

das Momentum, um unser Unternehmen im europäischen Markt sowie im digitalen

Zugang noch stärker aufzustellen und die Chancen dieser neuen Ära für eine

führende Rolle im europäischen Raum aktiv zu gestalten", so Ken Lewis, CEO der

Bullion International Group.

Im Zuge der Beteiligung werden die bisherigen Europa-Aktivitäten von BIG mit

denen der SOLIT im deutschsprachigen Raum ergänzt. Das in Genf ansässige

30-köpfige Team der Gold-Avenue.com wird unter der Leitung der SOLIT die Präsenz

in der Schweiz, Frankreich, Italien, Großbritannien und weiteren europäischen

Märkten ausbauen. Zusätzlich wird das europäische Großhandelsgeschäft unter der

Marke MTB Metals integriert und gemeinsam erweitert. Auch das neu erworbene

Logistikzentrum wird künftig markenübergreifend genutzt werden.

Im Zuge der neuen Beteiligungsstruktur wird der Verwaltungsrat der SOLIT Group

AG auf fünf Mitglieder erweitert und weiter professionalisiert.

Über BIG

Die Bullion International Group ist ein weltweit führender Anbieter im

Edelmetallsektor und vereint starke Marken wie APMEX, OneGold, MTB, GOLD AVENUE,

Bullion.com und die Bullion Card unter einem Dach. Als Teil der MKS PAMP GROUP

verbindet sie jahrzehntelange Expertise mit technologischer Innovation und

maximaler Transparenz. Die Bullion International Group ist einer der größten und

vertrauenswürdigsten Anbieter in der Edelmetallbranche. Ihr Fokus liegt auf

langfristigem Wert, Service und dem Ziel, Edelmetalle weltweit zugänglich zu

machen. Mehr: http://www.bullioninternationalgroup.com

Über MKS PAMP

Die MKS PAMP GROUP ist ein integriertes Konsortium, das sich auf alle Aspekte

der Edelmetallindustrie spezialisiert hat und die globale Lieferkette von der

vorgelagerten bis zur nachgelagerten Stufe bedient. Das Familienunternehmen

wurde vor über 60 Jahren in der Schweiz gegründet und ist heute ein innovatives

globales Unternehmen, das Edelmetallproduzenten, -verbraucher, -händler und

-konsumenten weltweit bedient.

Die führende Edelmetallgruppe umfasst MKS PAMP, MMTC-PAMP und die Bullion

International Group, zu der MTB, APMEX und GOLD AVENUE gehören. Insgesamt

beschäftigt die Gruppe weltweit über 1.400 Mitarbeiter und ist mit zwei

Raffinerien, drei Münzprägeanstalten und 15 Niederlassungen in neun Ländern

stark in den wichtigsten Edelmetallmärkten vertreten.

Mehr: http://www.mkspampgroup.com/companies

Über die SOLIT Group AG

Die SOLIT Group AG zählt zu den führenden Edelmetallhandelsunternehmen im

deutschsprachigen Raum und beschäftigt aktuell 190 Mitarbeiter. Die im Jahr 2008

gegründete Unternehmensgruppe offeriert ein komplettes Markenportfolio entlang

der Wertschöpfung von physischem Gold und Silber (goldsilbershop.de,

flexgold.com, gold.de), Edelmetallsparpläne und diverse Lagerkonzepte. SOLIT

betreut mehr als 500'000 zufriedene Kunden und ist eines der am schnellsten

wachsenden Unternehmen ihrer Branche. Darüber hinaus ist SOLIT

Edelmetall-Produktpartner für mehr als 300 Banken sowie für mehrere Tausend

freie Finanzdienstleister. Neben der Fachvereinigung Edelmetalle e.V. (FVEM) ist

die SOLIT auch Mitglied im Berufsverband des deutschen Münzenfachhandels e.V.

und in der London Bullion Market Association (LBMA).

Mehr: http://www.solit-kapital.de

Pressekontakt:

SOLIT Group AG

Herr Robert Vitye

Hauptstrasse 15

CH-8274 Tägerwilen

T +49 (0) 6122 58 70-58

F +49 (0) 6122 58 70-22

M mailto:presse@solit-kapital.de

http://www.solit-kapital.de http://www.goldsilbershop.de

Sabine Dabergott

financial relations GmbH

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

T +49 (0) 6172-27159-30

F +49 (0) 6172-27159-69

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/126228/6204650

OTS: SOLIT Group AG

ISIN: DE000A2AQ952