OTS: Trench Group / Geschäftsjahr 2025: Trench Group setzt Wachstumskurs ...

Berlin (ots) - Die Trench Group GmbH, ein weltweit führender Anbieter von
Komponenten und Systemen für die Hochspannungsstromübertragung, setzte ihren
starken Aufwärtstrend im Geschäftsjahr 2025 fort. Der Umsatz stieg um 33 Prozent
auf 906,5 Millionen Euro (2024: 683,6 Millionen Euro) und verzeichnete damit das
zweite Jahr in Folge ein Wachstum von über 30 Prozent. Die bereinigte
EBITDA-Marge stieg um 5 Prozentpunkte. Das Unternehmen erzielte einen
Rekordauftragseingang von mehr als 1,4 Milliarden Euro - eine Steigerung von
fast 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2024: 1,04 Milliarden Euro) - und trieb
den Auftragsbestand auf einen neuen Höchststand von 1,6 Milliarden Euro.
"Aufbauend auf unserer starken Leistung im letzten Jahr war 2025 ein weiteres
außergewöhnliches Jahr für die Trench Group", sagte Dr. Bahadir Basdere, CEO der
Trench Group. "Die globale Energiewende und der rasante Ausbau der
Rechenzentrumsinfrastruktur haben zu einem deutlichen Anstieg der Nachfrage
geführt. Diese Leistung bestätigt eindeutig unsere globale Wachstumsstrategie,
die sich auf systemkritische Hochspannungskomponenten konzentriert, die für den
weltweiten Ausbau der Stromnetze unerlässlich sind. Da die Elektrifizierung im
täglichen Leben und in wichtigen Industriezweigen voranschreitet und
Rechenzentren und erneuerbare Energien weiterhin rasant wachsen, wird der Bedarf
an Modernisierung und Ausbau der Stromnetze immer größer. Dies führt dazu, dass
unsere globale Produktionspräsenz mit beispielloser Geschwindigkeit wächst."
Globale Kapazitätserweiterung in wachstumsstarken Märkten
Um der anhaltend hohen Nachfrage nach Hochspannungskomponenten gerecht zu
werden, hat die Trench Group mit einer erheblichen Erweiterung ihrer
Produktionskapazitäten weltweit begonnen. Alle Werke verzeichnen ein deutliches
Wachstum, wobei Trench Austria ein umfangreiches Investitionsprogramm zur
Verdopplung seiner Produktionskapazität gestartet hat.
Um ihre Präsenz in wichtigen Märkten zu stärken, wird die Trench Group Anfang
2026 eine neue Produktionsstätte in den USA eröffnen, die sich auf die
Herstellung ihrer innovativsten Trockentransformator-Durchführungen
spezialisieren wird. Diese Erweiterung, die als Trench Group-Tochterunternehmen
HSP USA firmiert, unterstützt das rasante Wachstum des nordamerikanischen
Energiemarktes. Das Unternehmen hat außerdem mehrere langfristige Lieferverträge
mit großen Transformatorenherstellern und wichtigen Hyperscalern in Nordamerika
unterzeichnet und damit seine Rolle als wichtiger Akteur beim Ausbau und der
Modernisierung des US-Hochspannungsnetzes bekräftigt.
Seit April 2024 hat die Trench Group rund 600 Mitarbeiter eingestellt und plant,
bis 2030 weitere 1.000 Mitarbeiter einzustellen. Das Unternehmen beschäftigt
derzeit rund 2.900 Mitarbeiter an neun Produktionsstandorten in sieben Ländern.
Das neue Werk in den USA wird der zehnte Produktionsstandort in einem achten
Land sein.
Um seine Präsenz in wachstumsstarken Märkten weiter zu stärken, gründete die
Trench Group 2025 eine neue Tochtergesellschaft in Australien und sicherte sich
damit direkten Zugang zu einem der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte für
Hochspannungstechnik.
