OTS: TTE Strategy / TTE Strategy expandiert in die Golfregion und eröffnet ...

TTE Strategy expandiert in die Golfregion und eröffnet Büro in Dubai
Hamburg/Dubai (ots) - TTE Strategy eröffnet sein erstes Büro außerhalb Europas
in Dubai und erweitert damit seine Präsenz in der Golfregion. Die
Boutique-Strategieberatung stärkt dadurch ihre Zusammenarbeit mit
Familienunternehmen, privaten Unternehmensgruppen und industriellen Marktführern
im GCC.
Die VAE und benachbarte Golfstaaten erleben eine Phase tiefgreifender
Transformation. Diversifizierungsstrategien, industrielle Aufbauprogramme,
Innovation im Gesundheitswesen und MedTech, Logistikinvestitionen sowie
langfristige Talententwicklung prägen die wirtschaftliche Weiterentwicklung. Der
Finanzsektor unterstützt diesen Wandel und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit
privater Unternehmen.
"Die Golfregion passt hervorragend zu TTE Strategy", sagt Gründer und Managing
Partner Lars Linnekogel. "Führungsteams denken in transformativen Horizonten -
und setzen mit hoher Geschwindigkeit um. Unser Co-Creation-Ansatz schafft
strategische Klarheit, Alignment und Ownership und macht Ambitionen umsetzbar."
Co-Creation und Umsetzungskompetenz
TTE Strategy arbeitet direkt mit Führungsteams und Organisationen.
Strategieentwicklung und Umsetzung werden gemeinsam gestaltet, Entscheidungen
beschleunigt und interne Fähigkeiten gestärkt. Dies ist besonders relevant für
Familienunternehmen, private Unternehmensgruppen und industrielle Champions, bei
denen Geschwindigkeit, Ownership und Alignment entscheidend sind.
Ausrichtung an regionalen Prioritäten
TTE Strategy ist in Branchen tätig, die für die regionale Transformation zentral
sind - darunter MedTech, Industrials & Technology, Prozessindustrien (z. B.
Chemie und Verpackung), Transport sowie Financial Services als Enabler.
Programme wie die UAE Vision 2031 unterstreichen Prioritäten wie Innovation,
Talent, industrielle Kapazitäten und nachhaltiges Wachstum.
"Dubai ist unser Anker für die Golfregion", ergänzt Linnekogel. "Wir wollen
Transformation unterstützen, indem wir Führungsteams und Talente befähigen, ihre
Ziele mit Klarheit und organisatorischer Stärke umzusetzen."
Über TTE Strategy
TTE Strategy ist eine internationale Strategie- und Transformationsberatung mit
Hauptsitz in Hamburg. Das Unternehmen begleitet Organisationen von der
Strategieentwicklung bis zur Umsetzung und verbindet strategische Klarheit,
konsequente Implementierung und organisatorisches Ownership. TTE Strategy
beschäftigt über 50 Mitarbeitende, verzeichnet über 40 Prozent Wachstum im Jahr
2025 und wurde bereits zum dritten Mal mit dem Hidden Champion Award in der
Kategorie "Strategie" ausgezeichnet. Neben Dubai verfügt TTE Strategy über Büros
in Hamburg, München, Stuttgart, Zürich und Wien.
