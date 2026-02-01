OTS: TÜV SÜD / TÜV SÜD übernimmt Hauptuntersuchungs-Dienstleister in Finnland ...

TÜV SÜD übernimmt Hauptuntersuchungs-Dienstleister in Finnland (FOTO)

München (ots) - TÜV SÜD hat von Helix Partners das operative Geschäft von Suomen

Katsastusasemat (mit den Marken Q-Katsastus, Kovalainen Katsastus und

Koillismaan Katsastus) erworben. Die Gruppe mit Sitz in Joensuu führt

Hauptuntersuchungen und verwandte fahrzeugnahe Dienstleistungen rund um die

Zulassung, Versicherung und Verkauf an insgesamt elf Prüfstationen in Ost-, Süd-

und Zentral-Finnland durch. Der Zukauf markiert den Markteintritt des TÜV

SÜD-Konzerns in Finnland.

"Durch die Übernahme des Geschäfts von Suomen Katsastusasemat setzen wir unsere

Wachstumsstrategie in den Nordischen Ländern, neben Schweden, Estland und

Lettland, konsequent fort", sagt Patrick Fruth, CEO Division Mobility TÜV SÜD.

"Die Gruppe hat im Bereich der periodischen Fahrzeugüberwachung eine starke

Marktposition in Finnland. Nach Volumen ist sie der drittgrößter Betreiber mit

einem hohem Wachstumspotential. Garanten dafür sind unter anderem KI-gestützte

Tools in der Digital-Customer-Journey. Mit dieser Innovationskraft und Dynamik

ergänzt die Gruppe perfekt das Portfolio von TÜV SÜD", so Fruth weiter.

Die erworbene Gruppe hat nach der Liberalisierung des finnischen PTI-Marktes im

Jahr 1995 den Betrieb begonnen. Über die Jahre wuchs das Unternehmen organisch

in Ost- und Zentral-Finnland. 2023 erfolgte dann die Expansion durch weitere

Zukäufe in der Metropolregion Helsinki. 2024 wurde die erste Prüfstelle im

Norden des Landes erworben. Insgesamt unterhält die Gruppe elf Prüfstationen mit

45 Mitarbeitenden und führt pro Jahr mehr als 100.000 Hauptuntersuchungen durch.

"Wir freuen uns, von nun an zur TÜV SÜD Gruppe zu gehören. Als Teil von TÜV SÜD,

einem international erfahrenen und führenden Dienstleister im Bereich der

Fahrzeugüberwachung und einem breit gefächerten Produktportfolio können wir

Synergien nutzen und unser dynamisches Wachstum in Finnland gemeinsam

fortsetzen", sagt Ville Silvast, CEO Suomen Katsastusasemat.

Mit dem Erwerb der Unternehmensgruppe ist TÜV SÜD nunmehr international bei der

Hauptuntersuchung auf insgesamt zehn Märkten präsent. Neben dem deutschen

Heimatmarkt sind die Prüfexperten von TÜV SÜD auch in der Türkei, Spanien,

Österreich, Schweden, Estland, Lettland, der Slowakei und Südafrika aktiv bei

den Services rund um die Hauptuntersuchung. Der Zukauf stellt zudem den

Markteintritt des TÜV SÜD-Konzerns in Finnland dar.

