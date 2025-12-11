OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Stabwechsel der vbm ...

Stabwechsel der vbm Tarifverhandlungsführung: Thomas Kaeser folgt auf

Angelique Renkhoff-Mücke

München (ots) - Thomas Kaeser folgt auf Angelique Renkhoff-Mücke

Brossardt: "Dank an Renkhoff-Mücke für 14 Jahre intensives Tarifengagement"

Der Vorstand des vbm - Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e.

V. hat Thomas Kaeser, Vorstandsvorsitzender der Kaeser Kompressoren SE, zum

neuen vbm Tarifverhandlungsführer berufen. Damit vertritt er den vbm in allen

tarifpolitischen Fragen und wird zusätzlich Mitglied des vbm Präsidiums. Kaeser

folgt in dieser Funktion auf Angelique Renkhoff-Mücke, Vorstandsvorsitzende

Warema-Renkhoff SE, die seit 2011 Tarifverhandlungsführerin des vbm war.

vbm Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt würdigte Angelique Renkhoff-Mücke für

ihre 14-jährige Tätigkeit als Tarifverhandlungsführerin des vbm. "Wir bedauern

zutiefst, dass Frau Renkhoff-Mücke auf eigenen Wunsch ihr Mandat niederlegt. Sie

hat mit viel Herzblut und einem immer kühlen Kopf die Positionen der Arbeitgeber

in unzähligen Tarifverhandlungen souverän vertreten. Von den Gewerkschaften

respektiert, vertrat sie viele Male sehr erfolgreich die Interessen der

bayerischen Unternehmen. Besonders hervorzuheben sind die beiden von ihr

verhandelten Pilotabschlüsse: Erstmals im Jahr 2013 und zuletzt der viel

beachtete bayerisch-hamburgische Pilotabschluss in der Tarifrunde 2024. Wir

danken ihr für ihr Engagement und wünschen ihr von Herzen alles Gute ", betonte

Brossardt.

Gleichzeitig gratulierte Brossardt dem neuen vbm Verhandlungsführer zu seiner

Berufung. "Es freut uns insbesondere, dass wir mit Thomas Kaeser einen

erfahrenen Profi in tarifpolitischen Fragen gefunden haben. Wir wissen, dass der

Wechsel in schwierige Zeiten fällt: De-Industrialisierung durch mangelnde

Wettbewerbsfähigkeit, Investitionszurückhaltung und ein Rückgang der

Beschäftigung setzen unseren Standort unter Druck. Die Tarifrunde 2026 wird

herausfordernd.Mit Thomas Kaeser als unserem Verhandlungsführer sind wir aber

bestens vorbereitet. Wir bedanken uns schon jetzt für seinen Einsatz ",

erklärte Brossardt.

