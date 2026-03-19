OTS: Verband der Chemischen Industrie (VCI) / VCI fordert ...

VCI fordert wirtschaftspolitischen Befreiungsschlag / Stärke des

Standorts ausspielen (FOTO)

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Frankfurt/Main (ots) - Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche

Maßnahmen. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) drängt seit Monaten auf

wirksame Entlastungen und tiefgreifende Reformen, um Deutschland und Europa

wirtschaftlich wieder auf Kurs zu bringen. Vor dem Wettbewerbsgipfel der

Europäischen Union hat der VCI am Mittwochabend im Berliner Regierungsviertel

seine Forderungen mit einer Lichtinstallation unterstrichen: Zwei Schnecken in

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Deutschland- und Europa-Farben transportieren den Slogan "Schneckentempo bremst

die Wirtschaft aus. JETZT den Turbo zünden für wirksame Entlastungen und

Reformen!"

"In seiner fast 150 Jahre langen Geschichte greift der VCI zum ersten Mal zu

dieser ungewohnten Maßnahme", sagt VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große

Entrup und betont: "Es muss sein. Viele unserer Mittelständler stehen mit dem

Rücken zur Wand. Zollkonflikte, chinesische Dumpingpreise und der Krieg im Iran

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wirken wie ein toxischer Beschleuniger auf die strukturellen Probleme am

Standort. Wir brauchen jetzt Entlastung, Entlastung, Entlastung."

Rückenwind bekommt die Forderung aus der Politik: Bundeskanzler Friedrich Merz

hat die EU vor ihrem morgigen Gipfel zu Entschlossenheit und wirtschaftlicher

Stärke aufgerufen. Europa müsse seine Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen und

seine Interessen selbstbewusst vertreten.

Der VCI sieht sich durch diese Aussagen bestätigt. Aus Sicht der Branche kommt

es jetzt darauf an, diesem Anspruch nun konkrete Entlastungen und Reformen

folgen zu lassen. "Europa hat das Potenzial, im globalen Wettbewerb zu bestehen

- aber wir nutzen es nicht konsequent genug", so Große Entrup. "Wenn wir unsere

eigene Stärke nicht endlich ausspielen und weiter im Schneckentempo vorangehen,

werden andere uns abhängen."

Der Verband erwartet vom EU-Gipfel einen klaren wirtschaftspolitischen

Befreiungsschlag, um die industrielle Basis zu sichern und neue Wachstumsimpulse

zu setzen.

"Es reicht nicht, die Stärke Europas zu beschwören - wir müssen sie endlich

ausspielen", so Große Entrup. "Europa muss jetzt in den Turbo schalten." Das

gelte in gleichem Maße auch für Deutschland.

Fotos und Videomaterial der Aktion finden Sie am Donnerstag, 19. März, ab 8.30

Uhr unter folgendem Link: https://vci.canto.de/b/LUK1U (https://eur03.safelinks.

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Copyright: VCI

Der VCI ist Europas größter Verband für Chemie und Pharma. Mit seinen 22 Fach-

und 7 Landesverbänden repräsentiert er die Interessen von rund 2.000 Unternehmen

- vom Global Player bis zum hoch spezialisierten Mittelständler. Mit 240

Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2024 und mehr als 560.000 Beschäftigten in

Deutschland zählt die Branche zu den stärksten Treibern für Innovation,

Wohlstand und Zukunft. Für eine starke chemisch-pharmazeutische Industrie von

heute und morgen ist der VCI in Deutschland, in Europa und weltweit aktiv.

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Telefon: 069 2556-1496

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Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12523/6238634

OTS: Verband der Chemischen Industrie (VCI)