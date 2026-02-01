DAX24.824 +0,1%Est505.976 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7500 +0,2%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.519 -1,1%Euro1,1830 -0,2%Öl68,80 +0,3%Gold4.937 -1,1%

OTS: Westfalia-Automotive GmbH / Gründung von Westfalia-Automotive Group

17.02.26 13:26 Uhr

Gründung von Westfalia-Automotive Group

Rheda-Wiedenbrück (ots) - Das Unternehmen, einer der führenden europäischen



Hersteller von Anhänge- und Transportlösungen, gab heute die Gründung der

Westfalia-Automotive Group (vormals Horizon Global Europe) bekannt.

Mit dem gestrigen Datum, dem 16. Februar 2026, wurde eine

Übertragungsvereinbarung abgeschlossen (vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter

Bedingungen). Das Ergebnis dieser Vereinbarung ist die Gründung der

Westfalia-Automotive Group. Das Unternehmen befindet sich damit unter neuer



Führung und Eigentumsstruktur.

"Die Abspaltung und das Rebranding ermöglichen nicht nur den Erhalt von

Unternehmenswerten, sondern sichern vor allem tausende europäische Arbeitsplätze

in der Produktion sowie die Zukunft des Unternehmens, das seine Position als

Premiummarke in der Anhängerindustrie beibehält. Made in Europe! ", sagte

Michael Scott, Independent Director der Westfalia-Automotive Group.



Im Zuge dieser Transformation wird in den kommenden Wochen zudem ein neues

Markenbild in der gesamten Organisation eingeführt.

"Unsere Priorität als Erfinder der Anhängerkupplung und als europäischer

Hersteller ist ein herausragender Kundenservice sowie die Lieferung hochwertiger

Produkte. Wir konzentrieren uns darauf, das Vertrauen unserer Geschäftspartner

aufzubauen und eine neue Ära der Fertigungsqualität in der Automobilindustrie

einzuleiten", sagte Tomasz Sgaslik, General Manager der Westfalia-Automotive

Group.

Die Übertragungsvereinbarung bildet die Grundlage für den Neustart getrennt von

der First Brands Group und finalisiert die Schritte hin zu einem vollständig

unabhängigen Unternehmen, das durch die finanzielle Unterstützung wichtiger

Finanzierungspartner gestärkt wird.

Über Westfalia-Automotive Group (vormals Horizon Global Europe)

Westfalia-Automotive ist Marktführer in Europa und einer der weltweit führenden

Hersteller von Anhängerkupplungen und Fahrradträgern für Pkw und leichte

Nutzfahrzeuge.

Das Unternehmen beliefert Automobilhersteller (OEMs), Großhändler und

Händlernetzwerke als führender Anbieter in den Segmenten Automotive und

Freizeit. Westfalia-Automotive bietet seinen Kunden herausragende Produkte und

Dienstleistungen, die das Engagement des Unternehmens für Marktführerschaft,

Innovation und operative Exzellenz widerspiegeln.

Die Mission des Unternehmens besteht darin, zukunftsorientierte Technologien zu

nutzen, um Premiumprodukte für Kunden zu entwickeln und bereitzustellen,

Mitarbeiter einzubinden und Mehrwert für Aktionäre zu schaffen.

Westfalia-Automotive vereint einige der bekanntesten Marken Europas in der

Anhängerbranche, darunter: Westfalia-Automotive, Siarr, Witter-Towbars und

andere.

Pressekontakt:

mailto:EA-Press-Communication@westfalia-automotive.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182034/6218584

OTS: Westfalia-Automotive GmbH