BASF-Aktie dennoch im Minus: Bernstein wird beim Ziel für BASF optimistischer

Aktien in diesem Artikel BASF 43,47 EUR

-2,99% Charts

News

Analysen

Das Umsatzwachstum der Chemielieferanten für Haus- und Körperpflegeprodukte sowie für die Lebensmittelhersteller bleibe hoch, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. BASF und Evonik zählten mit Blick zurück auf das zweite Quartal zu den "Sternen" in der Branche. Beide Unternehmen hätten sich für das Gesamtjahr erreichbare Ziele gesetzt und Sorgen rund um die Gasversorgung seien überzogen. In einem schwachen Gesamtmarkt geht es für die BASF-Aktie via XETRA zeitweise 2,32 Prozent abwärts auf 43,71 Euro.

/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 15:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2022 / 04:05 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE, BASF