Palantir Aktie News: Palantir am Freitagmittag freundlich

Das Papier von Palantir konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 7,55 EUR. Die Palantir-Aktie legte bis auf 7,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.651 Palantir-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.09.2021 bei 24,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 69,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,20 EUR am 12.05.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 21,69 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 08.08.2022. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,04 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 473,01 USD – ein Plus von 25,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 375,64 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 17.11.2022 erwartet.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,058 USD je Aktie.

