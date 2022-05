Palantir Aktie News: Anleger schicken Palantir am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Palantir 10,11 EUR

1,08% Charts

News

Analysen

Das Papier von Palantir befand sich um 04.05.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 10,11 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Palantir-Aktie bis auf 10,06 EUR. Bei 10,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 5.735 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,23 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2022 bei 8,42 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 20,01 Prozent Luft nach unten.

Am 17.02.2022 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,07 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 432,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 322,09 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 09.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte Palantir möglicherweise am 09.05.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,258 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Mit starken US-Unternehmen der Krise trotzen: Diese fünf Aktien empfehlen Wall Street-Experten

NVIDIA-Aktie, Amazon-Aktie, PayPal-Aktie & Co im Überblick: So fielen die Bilanzen der US-Tech-Riesen aus

Palantir-Aktie legt zu: Bayerisches LKA will künftig Analysesystem von deutscher Palantir-Tochter nutzen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com