Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Palantir zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 39,82 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 39,82 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Palantir-Aktie sogar auf 39,89 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,60 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.488.493 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.10.2024 markierte das Papier bei 39,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 0,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2023 bei 14,48 USD. Mit Abgaben von 63,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Palantir ließ sich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 678,13 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 533,32 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,356 USD je Palantir-Aktie belaufen.

